«Lo más humillante que he vivido en la vida…»: María Luisa Godoy contó cómo provocó un incendio por depilarse con cera

En el nuevo capítulo del podcast «Mari Con Edu«, de María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, la animadora contó una particular anécdota que generó múltiples reacciones en las redes. Resulta que provocó un gran incendio en el departamento en que vivía sola.

Esto ocurrió cuando María Luisa Godoy vivió en Estados Unidos, mientras estudiaba con una beca de un mes y medio que consiguió en el Poynter Institute.

María Luisa Godoy contó cómo provocó un incendio por depilarse con cera

Para comenzar la historia, María Luisa Godoy contextualizó con que ese día estaba enferma y tenía fiebre, además, «en esa época no tenía la depilación con láser, entonces uno se depilaba el bigote con cera«, comentó.

Entre risas, la conductora recordó la anécdota: «Me sentía súper mal. Dije ‘tengo un rato, voy a aprovechar de depilarme’. Entonces puse una ollita, porque en esa época nosotras las mujeres usábamos una ollita con la cera y dije ‘me voy a echar dos segundos’. Estaba con fiebre y me quedé dormida«.

En ese momento la situación escaló a tal punto de provocar un incendio en el living del departamento. Esto, hasta que comenzó a sonar el teléfono, lo que la despertó con el siguiente mensaje: «Emergency, go out to the floor, burning«.

«Yo salgo y estaba el living con llamas. Y dije ‘conch… dejé la cagá’. No sabía cómo arreglar esta situación», aseguró María Luisa Godoy.

El incidente obligó a todos los vecinos a evacuar sus departamentos, mientras intentaban saber qué pasaba. La animadora no se atrevió a confesar: «Me hacía la loca. No iba a decir ahí, me iban a linchar«, asegurando que todos estaban furiosos.

Finalmente, no pudo mantener más el secreto y tuvo que confesarle a los bomberos la insólita situación: «¿cómo voy a explicar que tenía una cera para sacarme los bigotes? Lo más humillante que he vivido en la vida«, cerró.