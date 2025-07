La Gran Noche de la Corazón 2025: ¿Quiénes son los integrantes de Axé Bahía y Porto Seguro?

Solo una semana queda para el gran evento de La Número Uno de Chile: La Gran Noche de la Corazón 2025. Con una parrilla de lujo, variada y que, sin duda, no te la puedes perder.

Y para los nostálgicos de los ritmos brasileños, les traemos a nada menos que a Axé Bahía, conjunto que la rompió toda en su momento. En un evento en donde podrás bailar hasta no dar más todos sus éxitos como: Beso en la Boca, la Manivela, Onda Onda, entre otros.

Pero, ¿quiénes son los integrantes de Axé Bahía que podrás ver en La Gran Noche de la Corazón? Actualmente el conjunto se encuentra integrado por Bruno Zaretti, Flaviana Seeling y Francini Amaral. Junto a ellos podrás rememorar los años gloriosos del Axé.

Sin embargo, las sorpresas no acaban ahí. En La Gran Noche de la Corazón te traemos otro grupo carioca que te hará disfrutar de principio a fin y sudar hasta no dar más. Se trata de Porto Seguro, conjunto integrado por ex chicos Axé Bahía, con los que también podrás revivir esas anheladas tardes noventeras.

¿Quiénes están detrás de Porto Seguro? Se trata de nada más ni nada menos que de Thiago Cunha, Vivi Rodrigues y Paloma Fiuza. Así que no te lo puedes perder, te esperamos para que disfrutes junto a los rostros de la número Uno de Chile.

¿Quedan entradas para La Gran Noche de la Corazón?

Si quieres vivir una de las mejores noches del año aún estás a tiempo. Y es que todavía quedan algunas entradas para el gran evento de Radio Corazón, pero ojo, apúrate porque se acaban.

Hasta la fecha solo quedan disponibles dos sectores: Cancha y Cancha Vip. Todos los demás sectores se encuentran completamente agotados, así que no lo pienses mucho y adquiere tu ticket porque no te vas a arrepentir. Para poder hacerlo solo debes entrar a Puntoticket.