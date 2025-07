Comediante que triunfó en el Festival de Viña tuvo que acudir a urgencias luego del feroz ataque de un perro: «Cuando hay sangre…»

En la jornada de ayer, una reconocida humorista preocupó a sus seguidores luego de ser atacada por un perro mientras hacía sus diligencias.

La afectada fue Alison Mandel, quien tuvo que acudir a un centro asistencial tras el ataque del can.

Fue a través de sus redes sociales donde comunicó la noticia, entregando detalles del momento y la acción que tuvo que hacer posteriormente.

«Fui a renovar mi licencia y me estacioné en una calle oscura, así que caminé rápido al auto, y veo que venía un señor con dos perros y pafff, me muerde uno. Siento una profunda traición y dolor», escribió la humorista mediante sus historias de Instagram.

Asimismo, añadió que: «no es para puntos, pero yo creo que sí para antirrábica, porque no vamos a confiar en el caballero diciendo que sí había vacunas».

Alison Mandel y su decisión tras ser atacada por un perro

Alison Mandel siguió entregando detalles por su red social: «ya estoy vacunada contra la rabia, pero son 5 dosis… La buena noticia es que la vacuna del coqueluche incluye tétano así que si tienen hij@s de menos de 10 años la deberían tener vigente».

En ese contexto y fiel a su estilo, la ex club de la comedia bromeó respecto a la situación. «Ya estoy en mi casa, tomando un té, porque a veces solo tienes que tomar un té y decir ‘puta la hue…‘ y seguir con tu vida», señaló.

¿Qué paso exactamente? La standupera que brilló en dos ediciones del Festival de Viña reveló los detalles del suceso. Fui a renovar mi licencia y me estacioné en una calle oscura que hay al lado de la municipalidad, y caminé rápido porque salí muy tarde. Entonces, caminé rápido y el perrito se debe haber alterado y me mordió la pierna fuerte (…) Por un momento me quise zafar de la antirrábica pero cuando hay sangre ya no puedes», mencionó.

Para cerrar, comentó que pese a todo, si pudo finalizar su trámite, renovar la licencia de conducir.