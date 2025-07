«A veces la funa no es una denuncia. Es un castigo sin juicio. Y no se trata de negar el dolor de otros. Se trata de que yo también tengo derecho a no ser destruido»

Hace algunos días, un reconocido ex chico reality estuvo en la palestra mediática luego de ser acusado por su ex pareja.

En las acusaciones, se utilizaron los términos de «celopata» y “hostigamiento”.

El sujeto en cuestión es Edmundo Varas, quien fue «funado» por constantes acciones de acoso en contra de su ex pareja.

El nombre de su ex pareja es Paulina León, quien habló con Fotech y reveló la conducta del ex Amor Ciego.

«Me siento amenazada, la verdad es que sí. No sé hasta dónde es capaz de llegar. Por eso no había hablado antes», señaló.

Además, dijo que “en Brasil se portó horrible. Prácticamente, quería que no mirara a ninguna parte».

Este caso no termina acá, en una ocasión, Varas ingresó al domicilio de la denunciante, usando el control del portón eléctrico. «Ese día lo denuncié por maltrato psicológico. Alegaba que iba a buscar una máquina rasuradora, pero se le iba la idea y me insistía en que yo no quería abrir la puerta porque seguramente estaba con alguien más», señaló.

Edmundo Varas rompe el silencio

Luego de la denuncia pública de su ex pareja, Edmundo Varas habló con el medio antes mencionado para contar su versión.

«No soy perfecto, Pero tampoco soy lo que dicen de mí», comenzó diciendo, defendiéndose del «hate» que le ha llegado en el último tiempo.

“Me han cancelado sin preguntar. Pude haber reaccionado de inmediato, defenderme, explicar. Pero elegí guardar silencio”, continuó.

En esa línea, no negó sus acciones y culpas. Sin embargo, dice que ha cambiado con el pasar del tiempo. «Sé que tengo un pasado. Fue público, fue desordenado, y fue parte de una etapa de la que he aprendido mucho. Pero no define quién soy hoy. También tengo un presente distinto», comentó Edmundo.

«No he hecho nada malo. Y aun así, he sentido miedo. Miedo de que me griten algo en la calle. De que no me crean. Miedo de que esto cierre puertas para siempre”, continuó Varas.

«A veces la funa no es una denuncia. Es un castigo sin juicio. Y no se trata de negar el dolor de otros. Se trata de que yo también tengo derecho a no ser destruido», cerró el polémico personaje.