Latife Soto preocupa con predicción de fuerte sismo para Santiago: «Acuérdense»

En los últimos días, Latife Soto sorprendió al referirse al fuerte sismo que afectó la semana pasada al norte de país y que dejó varios registros del momento.

A través del programa online que comparte con José Antonio Neme, la guía espiritual señaló que ya lo había anticipado. Junto con esto, sorprendió al asegurar que el origen de este no sería natural.

«Estuve viendo algo, no sé si lo puedo decir, pero lo que pasa es que yo estuve sacando cartas. ¿Se acuerdan que yo dije que venía un sismo en el norte? Estuve mirando y veo unos barcos con aviones», señaló Latife Soto.

Frente a lo cual, José Antonio Neme le consultó: «¿Portaviones?». Recibiendo como respuesta de la tarotista: «Sí, los veo en el Atlántico y en el Pacífico».

En este contexto, el animador de Mucho Gusto preguntó con respecto a la relación que tendrían los portaviones con los sismos.

«Yo veo que ellos están haciendo pruebas, lanzan bombas, afectan las placas y se provocan los terremotos. Estos son unos portaviones gigantes», señaló Latife Soto.

La preocupante predicción de Latife Soto para Santiago

Además, la guía espiritual señaló: «Hay que poner un poquito de ojo y mirar, porque andan portaviones. Ellos están ensayando y golpean la placa».

Pero la cosa no se queda ahí, ya que tarotista hizo un preocupante aviso para la capital. «Me preocupa mucho un sismo para Santiago. Pero son sismos. Acuérdense que yo siempre les he dicho que son sismos, la fuente divina no va a permitir que sea grado 10″.