Emblemática tienda de ropa cierra definitivamente y anuncia liquidación de productos: «Solo por pocos días ¡Todo a 5 lucas!»

Recientemente, se reveló que una popular tienda cerrará definitivamente todas sus sucursales a lo largo del país.

Nos referimos a «Corona», que llevaba 50 años instalada en el país y en algunos días más desaparecerá por completo. Por lo mismo, anunciaron una liquidación de sus productos.

Es importante mencionar que la tienda había notificado estar en un proceso para evitar lo peor, la quiebra. No obstante, no resulto y ya le informaron a sus trabajadores que no seguirán con sus actividades.

El Diario Financiero entregó la información de que ayer, viernes 27 de junio, se les notificó a los empleados el fin de sus actividades.

Según lo revelado, los trabajadores seguirán con sus funciones hasta el día jueves 10 de julio, esto en los 51 locales establecidos a lo largo del país.

Los pasivos de Corona son más de $66.951 millones y dentro de sus acreedores principales están el banco internacional, Banco BCI y Anhui Garment, según consignó ADN.

Además, el medio ya mencionado reportó que «hace algunas semanas Corona logró el respaldo del 100% de sus acreedores bancarios y del 94% de los tenedores de bonos. Con ello, se informó que la empresa requería «un financiamiento por hasta $22.000 millones»

Asimismo, agregaron que: «La propuesta contempla como un elemento necesario para la concreción de este acuerdo, el que existan, a más tardar el día 20 de junio de 2025, ‘aprobaciones o compromisos’ por partes de los posibles financistas, elemento esencial para que pueda cumplirse el plan de negocios de la compañía, ya validado por la veedora».

Liquidación de productos tras cierre de Corona

En este contexto, es que desde la tienda anunciaron una liquidación total de los productos.

¡Aprovecha! Solo por pocos días ¡Todo a 5 lucas! No dejes pasar la oportunidad de renovar a tu look a un precio irrepetible. Solo en tiendas. Excluye Vestuá», comunicaron.

