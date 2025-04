Mamá de Tomás Bravo se lanzó contra el padre de su hijo y el abogado: «He callado todo este tiempo»

Durante las últimas horas, Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, impactó en sus redes sociales, luego de hacer un duro descargo en contra de Moisés Bravo, padre del pequeño, además del abogado de este, lanzando potentes acusaciones.

Por medio de sus historias de Instagram, la joven señaló que «necesito que todas las personas (sé que son muchas) que me han hablado en contra de este tipo y también han sido víctimas de él, me hablen por interno».

«Necesito hacer una demanda colectiva para este abogado. Hoy sigue intentando obstruir la investigación de mi hijo con falsas acusaciones y yo tengo todas las pruebas», continuó la mamá de Tomás Bravo.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que Estefanía agregó: «Nos vamos a volver a ver las caras Cristian Echaiz, pero esta vez en la justicia. Yo a ti no te tengo miedo y vamos a demostrar que eres una basura como abogado».

«Tú preocúpate por tus clientes, que son unos cochinos abusadores de menores, o te lo recuerdo. Yo voy a contar todo lo que me han callado durante este tiempo. Siempre hay un momento para hablar y yo creo que ya está llegando», cerró.

Mamá de Tomás Bravo arremete contra el padre del menor

Aunque el tema no se quedó ahí, pues la mamá de Tomás Bravo subió una segunda historia, en la cual arremetió en contra de su expareja y padre del menor. «La fiscalía y abogados del padre de mi hijo solo están estirando el chicle, como se dice. También incluye a Moisés. Me he callado todo este tiempo y lo hice por mi hijo».

«Nunca he contado por qué terminé mi relación con él, cómo fue conmigo, porque no quería que esto se desviara. Pero me tocará hablar», afirmó Estefanía Gutiérrez. Agregando que «no saben qué hacer y como no soy de su agrado, porque nosotros los hemos enfrentado, buscan desviar con la prensa el caso».

Por último, indicó: «Es una estrategia que sí les ha resultado por estos cuatro años, para jugar también con la opinión pública, haciendo querellas falsas y filtrando información falsa de informes. Eso yo lo tomo como obstrucción a la investigación. Aquí toda la «justicia» está involucrada».