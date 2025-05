Carolina Tohá esclarece su vínculo con Mario Marcel: «Desde hace un tiempo somos pareja»

Con la carrera presidencial en tierra derecha, tanto oficialismo y oposición, ya han definido a sus cartas para los comicios de noviembre. Una de las cartas más fuertes de la coalición de gobierno es la ex ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), quien, según la última encuesta Cadem, subió 3 puntos, llegando al 8% de las preferencias.

Sin embargo, no todo es política en la vida de Carolina Tohá. En una reciente entrevista concedida a La Tercera, la ex ministra de Estado habló de su esfera más íntima y reveló una sorpresiva noticia. La abanderada del Socialismo Democrático, comunicó que tiene una relación sentimental con el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

«Tengo una relación que es muy importante para mí, muy valiosa y que he buscado cuidarla mucho». A lo que agregó que «desde hace un tiempo somos pareja con Mario Marcel».

«Hemos buscado mantener esto en un plano privado. Tradicionalmente, en Chile siempre se ha reconocido ese límite entre lo privado y lo público, y eso es algo que valoro mucho y que ha ayudado a cuidar esta relación», añadió Tohá.

Ante la decisión de darlo a conocer en medio de una candidatura presidencial, la ex ministra comentó que, producto de lo mismo, la gente quiere conocer más de ella. Aunque recalca que es un tema que sigue estando en su ámbito personal.

Amor en La Moneda: la reacción de Boric y cómo comenzó todo entre Tohá y Marcel

Según reveló Tohá, la relación comenzó el primer año tras su arribo al gobierno. «Se fue dando de a poco, muy gradualmente… No fue de la noche a la mañana», esclareció la candidata del Socialismo Democrático.

De igual forma, no es primera vez que se topaba en un ambiente laboral junto a Marcel. La ex ministra contó que el titular de Hacienda fue su primer jefe en los años noventa. Desde entonces, «y en el transcurso de estos años hemos sido amigos, hemos trabajado juntos muchas veces… Ahora tenemos esta relación que yo espero que podamos seguir cuidando y solidificando», aclaró Tohá.

Ante los posibles cuestionamientos que puedan surgir en torno al rol de Marcel en el gobierno —encargado de la billetera fiscal— y su candidatura presidencial, la ex ministra es enfática: «Desde el punto de vista legal, no hay ninguna incompatibilidad ni ahora ni antes. Además, la billetera fiscal no tiene ninguna interferencia en las campañas. Y lo segundo, es que se trata de un ministro que tiene credenciales más que reconocidas por su seriedad, por su compromiso a lo largo de toda su vida profesional».

Finalmente, al ser consultada sobre la reacción del Presidente Boric, la ex titular de Interior revela que ambos le informaron al mandatario la situación. Asimismo, comentó que no era algo escondido, dado que en muchas oportunidades salían juntos públicamente.

«Nunca hicimos un anuncio. No nos parecía que correspondiera. Lo queríamos manejar en una esfera bien personal. Y aunque ahora ya se sepa más públicamente, esperamos que siga siendo así. Por experiencia sé que es bueno cuidar los espacios más privados, mantener esas fronteras», recalca la ex ministra.

Sobre posibles complicaciones que pudo haber tenido el presidente, Tohá reitera que «no hay ninguna incompatibilidad, porque entre los ministros no hay dependencia ni jerarquía. Tampoco había intereses contrapuestos, porque los ministros tienen intereses comunes que son implementar las decisiones del Presidente.