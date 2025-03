La impactante confesión que dejó Iván Arenas en el programa de Rodrigo Sepúlveda

Este domingo se emitió un nuevo capítulo del programa de Rodrigo Sepúlveda, Te Invito. En esta oportunidad los invitados eran: Iván Arenas y el astrónomo José Maza.

Fue el cómico, conocido por su papel como el Profesor Rossa, que dejó una llamativa confesión en este espacio de Mega. Esta tendría que ver con sus hábitos alimenticios.

“No, agua yo no. Pero si yo no tomo agua hace más de 50 años”, reveló el comediante, que con sus dichos dejó perplejo a Sepu, que lo cuestionó por no beber agua.

El conductor le preguntó si esto tendría repercusiones en su salud. Arenas le confesó que sí, ya que le había generado unos problemas al colón.

La defensa de Iván Arenas

Aun así, el comediante aclaró sus acciones. “No tiene sabor a nada. Es insípida. Me alegro de que ustedes tomen, pero yo no”, fue uno de sus argumentos.

Pese a no tomar agua, explicó que la obtiene de otros alimentos. “Si es por líquido el asunto, no veo para qué”, aclaró.

Sus otras facetas

Iván, en este espacio de conversación, también explicó otra faceta que tiene en su vida, que es de coleccionista.

Le explicó a Sepu, que colecciona distintos y curiosos tipos de artículo, entre ellos cámaras de fotografías, lámparas o cajas de fósforos, que lo tienen como el mayor coleccionista de Sudamérica.

“Tengo la colección más grande en Sudamérica de cajas de fósforo, 95 mil cajas. Tengo 180 campanas, máscaras, bastones, teléfonos, máquinas fotográficas”, explicó.

Comentó que este deseo por coleccionar cosas viene porque: “Es historia, el cómo nace el ingenio, la creatividad en una cosa tan elemental y tan simple que cumple una función de realidad”.