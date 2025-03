Hombres jugaban a quién golpeaba más fuerte: Uno terminó muerto

Dos excompañeros de trabajo comenzaron este “juego”, que trataba sobre quién tenía más resistencia a los golpes.

Este hecho ocurrió hace dos años, en el Reino Unido, pero se empezó a popularizar la información recientemente.

Recapitulación de los hechos

Los protagonistas de este trágico hecho son Jason Thomas de 47 años y Liam Morgan-White de 22. En un contexto de alcohol y drogas, tuvieron la idea de hacer este juego.

La diversión les duró poco, ya que el joven de 22 años jamás pudo hacer su turno en el juego.

Según The Sun, Jason le dio dos golpes en la cabeza, con la autorización de su compañero, este cayó inconsciente al piso. Al darse cuenta de este hecho, el sujeto de 47 años habría exclamado: “¿Qué he hecho? ¿Lo he matado?”.

Por la fuerza de los golpes, Liam sufrió un paro cardíaco, por el que tuvo que ser trasladado a urgencias. Pese a esto, producto de una hemorragia cerebral, los esfuerzos médicos no fueron suficientes.

Los antecedentes policiales informaron que un tercer sujeto les habría dicho que dejen de jugar. Jason finalmente se declaró culpable y fue condenado a dos años de prisión.

El juez Paul Thomas KC, habló en su momento de caso y detalló lo siguiente. “Este trágico evento fue impulsado por tu consumo excesivo de alcohol y cocaína, lo que te hizo perder todo sentido común”.

Sobre lo mismo, agregó que, “una broma amistosa entre ustedes se volvió cada vez más competitiva y agresiva (…) Alguien presente te advirtió que no lo hicieras. Él vio el riesgo. Pero tú, en tu estado de confusión por las sustancias, no pudiste verlo”, cerró Paul ante el medio citado.

