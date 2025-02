¡Remezón en Mega! Despiden en vivo a querido periodista luego de cinco años en el canal

Durante la jornada de este lunes, se vivió un especial momento en medio de la emisión de ‘Meganoticias Alerta’, luego de que Rodrigo Sepúlveda le hiciera una emotiva despedida a un periodista que deja Mega tras cinco años.

Al terminar su último despacho, el Sepu le dedicó unas sentidas palabras. «Me quiero tomar 30 segundos para despedir a Claudio. Llegué de vacaciones y me he encontrado con una cantidad de noticias… algunas buenas, otras malas, y hay una que me pone muy triste, pero a la vez me alegra, es que Claudio se va por decisión propia».

La sentida despedida de Rodrigo Sepúlveda a periodista de Mega

«A Claudio lo conocí cuando llegó al canal, comenzamos los fines de semana, con sus primeros móviles en Alerta», continuó Rodrigo Sepúlveda en su despedida a Claudio Casanova.

Siguiendo por esta línea, afirmó que el periodista «es un tipo profesional, aperrado, buena onda, alegre, escribe bien, hace buenos móviles. Te lo quería decir, Claudio, quería desearte lo mejor».

«Te deseo lo mejor, que te vaya bien, te lo mereces. Eres extraordinario y como ser humano también. No es fácil trabajar los fines de semana por tres años y tú estabas ahí con la bandera de lucha. Gracias por todo, Claudio», cerró.

Tras las sentidas palabras de su compañero, es que el periodista le respondió con emoción «gracias, Rodrigo, por tus palabras, no me lo esperaba y que vengan de ti, una persona que fue tan importante en mi carrera profesional, estoy muy contento».

Hay que mencionar que este no es el primer profesional en deja Mega durante los últimos días. Ya que luego de una serie de especulaciones, es que Carolina Cárcamo confirmó su salida del canal tras seis años. Compartiendo un sentido mensaje en redes sociales.

«Y así me despido de casi 6 años de mi life laboral. Me voy de Mega a un camino nuevo…un desafío que me tiene con ese tridente infaltable: expectante, con nervios y con adrenalina mil gracias Mega por cada aventura vivida… cada cobertura, me llevo grandes recuerdos, grandes momentos, también sustos, momentos de profunda tristeza» señaló.