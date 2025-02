Recordada figura de la TV impacta al confirmar su llegada a plataforma para adultos

Como te hemos contado, las plataformas para adultos se han convertido en todo un negocio para varias famosillas que logran reunir millonarias sumas de dinero con la venta de contenido subido de tono.

Por lo mismo que una recordada figura televisiva decidió sumarse a Onfayer. Estamos hablando de no otra que de Ana María Muñoz, más conocida como la ‘Zapallito Italiano’, quien hace unos meses debutó en Arsmate, pero decidió cambiarse de hogar.

Así que para hacer este anunció, la plataforma para adultos, sorprendió con una osada sesión de fotos de la bailarina, donde se luce dando solo un adelanto de lo que serán sus postales.

Zapallito Italiano se confiesa por su llegada a la plataforma para adultos

Es en este contexto que, Ana María Muñoz conversó con Tiempo X, donde confesó que «por ahora quiero verme bonita, sexy, mostrar que ni la edad, que ni un cuerpo, que ni el peso nos puedan limitar a sentirnos bien, esa es mi idea».

«Si más adelante me animo a mostrar más, no lo sé, pero por ahora no, todavía no tengo la valentía», comentó la chiquilla.

Siguiendo por esta línea, aclaró que «estoy recién empezando en esto, entonces yo, por ahora, quiero fotitos bonitas, sexys. Vamos de a poquito y vamos viendo cuánta confianza tengo en mí misma».

Por otro lado, Ana María reveló que su motivo para llegar a la plataforma para adultos era para ayudar a pagar los estudios universitarios de su retoño. «Tiene que ver con dinero, sentirme bonita, tener confianza en mí misma, pagar la universidad de mi hijo, comprar mi casa… Imagínate, hago buenas lucas y me opero. ¡Y una vez operada me muestro más!».

Finalmente, aseguró que su pareja «está feliz, él no corta mis alas, le gusta que brille, que vuele, que es mi vida y él me ama así. Es un buen compañero».