Joven queda en riesgo vital tras consumir bebida energética antes de entrenar

Una joven de Texas se encuentra en proceso de recuperación tras sufrir un paro cardíaco que la dejó luchando por su vida después de consumir una bebida energética mientras entrenaba en el gimnasio.

El dramático suceso ocurrió en noviembre, cuando Jazmin Garza, de 20 años. Tomó algunos sorbos de la bebida antes de comenzar a levantar pesas junto a su novio, Isaac Ayala, según consignó el medio New York Post.

Minutos después de haber iniciado su rutina de entrenamiento, Jazmin sufrió un colapso repentino y cayó al suelo. Su cuerpo comenzó a convulsionar de manera incontrolable, mientras que un intenso sangrado comenzó a brotar de su nariz. Generando una escena de gran angustia en el gimnasio.

Isaac, su novio de 21 años de edad, reaccionó de inmediato al ver lo que sucedía. Con desesperación, intentó mantenerla con vida aplicando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Durante esos tensos momentos, cada segundo era crucial hasta que llegaran los paramédicos, quienes rápidamente tomaron el control de la situación y trasladaron a la joven de urgencia al hospital en un intento por salvarle la vida.

En una publicación en GoFundMe, su novio detalló cómo los paramédicos lucharon para reanimarla: «En cuanto llegaron los paramédicos, se hicieron cargo de ella y le practicaron la reanimación cardiopulmonar durante varios minutos, y finalmente consiguieron que su corazón volviera a bombear tras utilizar un desfibrilador para poner en marcha su corazón», comentó.

Energética hizo efecto contrario

Jazmin Garza, quien no solía consumir cafeína, decidió probar un tercio de una bebida energética para mejorar su entrenamiento. «Después de ejercitarme, me senté y me sentí mareada. Isaac notó que estaba muy pálida. Luego, empecé a convulsionar sin entender qué me pasaba», contó la joven en la plataforma mencionada.

Aunque aún no se ha confirmado que la bebida causara su colapso, diversos estudios han relacionado su consumo excesivo con problemas cardiovasculares graves, como taquicardia, infarto e incluso muerte.

Este caso alerta sobre los riesgos de ingerir estas bebidas, especialmente durante el ejercicio intenso.