Catherine Knight, la exitosa actriz chilena del cine para adultos se confiesa: «Tengo tres parejas estables»

Catherine Knight, se ha convertido en una estrella del cine para adultos a sus 31 años, su nombre ha sonado cada vez más en los últimos meses.

Su alza en este mundo, ha sido tan grande que hace unas semanas viajó a Las Vegas, Estados Unidos, para ser parte de los AVN Awards, que vendría a ser como los Oscar del porno.

Aquí, la chilena, estuvo nominada en la categoría “Mejor actriz internacional”.

Catherine actualmente reside en Budapest, Hungría. En un pasado fue modelo de la reconocida agencia Elite.

Recientemente, la actriz estuvo de vacaciones en su Curicó natal, junto a su familia y amigos.

¿Qué dijo Catherine Knight?

En su paso por nuestras tierras conversó con el medio As Chile, donde comentó detalles de su vida personal y carrera profesional.

Se refirió a varios temas, afirmó que «volvería al país para entrar a un reality de drama, amor y rivalidad en la televisión abierta», también confesó que le han coqueteado algunos famosos, “pero es secreto”.

Sobre su anterior vida como modelo dijo lo siguiente, “el modelaje tiene mucha rivalidad por ser la más bonita o la más alta… En el cine para adultos hay más apoyo, cariño y comunidad”.

También fue cuestionada por su vida amorosa, aclaró que: «Soy poliamorosa, tengo tres parejas estables, un chileno, una finlandesa y un estadounidense. Ellos saben y se conocen entre todos. Funciona todo bien», explicó la actriz.

Además, habló sobre su futuro y la posibilidad de ser madre, a lo que fue clara: «No, nunca me ha interesado. No es mi camino, no está en mis planes».

