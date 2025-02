¡De impacto! Filtran que querida pareja de actores terminó su relación

Una triste noticia se dio a conocer en las últimas horas, pues una conocida pareja del mundo de la actuación terminó su romance, a tan solo horas de la celebración de San Valentín, dejando sin palabras a sus seguidores.

Estamos hablando ni más ni menos que de Luz Valdivieso y Claudio Castellón, quienes comenzaron a salir en 2022, luego de la separación de la actriz con Marcial Tagle. A pesar de que no habían confirmado su relación, rápidamente se filtraron registros donde se les veía más que juntitos.

Pero al parecer todo llegó a su fin. Al menos así es como lo confirmó Cecilia Gutiérrez a través de su canal de difusión, donde aseguró que conversó con la pareja, quienes le confirmaron que ya no están juntos.

El quiebre de la querida pareja de actores

«Ya no están juntos. Hablé con ambos y me confirmaron que terminaron», escribió la panelista de Primer Plano. Pero esto no es todo, ya que también aprovechó de contar que uno de los dos ya estaría en el mercado.

Resulta que a Castellón se le habría visto bien coqueto con una colega. «Me dijeron que el fin de semana Claudio estuvo a los besos con Susana Hidalgo en Club Amanda y que días antes habían estado juntos en Valparaíso».

Siguiendo por esta línea, Cecilia Gutiérrez mencionó que «le pregunté a Claudio sobre eso y me dijo que solo son amigos y que le tiene mucho cariño».

Hay que mencionar que esta no es la primera vez que la pareja termina su relación, pues en diciembre del 2022 se filtró que se habían separado, esto a raíz de supuestos celos por parte del actor.

Así es como lo comentó la misma periodista en aquella oportunidad en Zona de Estrellas, mencionando que «fue ella la que terminó con él. Ella estaba un poco harta de las escenas de celos que él le hacía constantemente».