Daniela Aránguiz cuestiona a Daniella Campos por hacer pública la situación de su hermana: «No estoy de acuerdo»

La conocida panelista del programa ‘Sígueme’, Daniela Aránguiz, expresó su descontento con Daniella Campos. Luego de que esta última hablara públicamente sobre su hermana Denisse Campos.

La situación se volvió más polémica debido a que Denisse estuvo involucrada en un violento escándalo en un bar de Viña del Mar, lo que generó una gran atención mediática.

Daniela Aránguiz, visiblemente molesta, criticó la decisión de Campos de exponer a su hermana en los medios, argumentando que no estaba de acuerdo con que se hablara de temas tan personales sin respeto.

Durante el programa de Zona Latina, Daniella dijo haber quedado impactada con las imágenes, señalando que su hermana se veía irreconocible.

«Quedé en shock. Yo no veía a mi hermana hace muchos años y verla en esas condiciones… no reconozco ni siquiera su voz. No reconocer a un familiar tuyo es tremendamente triste, es fuerte», admitió Daniella.

Aránguiz criticó el actuar de la hermana Campos

Pese a que la ex de Jorge Valdivia, no simpatiza con ninguna de las dos gemelas, sí criticó fuertemente a Daniella, por exponer de esa forma a su hermana.

«Yo creo que uno como hermana se preocupa y reacciona en silencio, no en un programa de televisión, sobre todo cuando es tu hermana y es tu familia», agregó Aránguiz.

También agregó que «tú reaccionas y tratas de ayudar a una persona que tú estás diciendo, es drogadicta. Tú la ayudas, pero en silencio, y no dices: ‘Ay me da tanta pena’. Yo ahí no estoy de acuerdo».

¿Qué ocurrió con Denisse Campos?

Cabe recordar que Denisse Campos protagonizó un violento altercado en un bar de Viña del Mar, el cual fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación.

El incidente involucró una pelea entre Denisse Campos y funcionarios del local.

Según lo reportado en los medios, la discusión escaló rápidamente y terminó en un altercado violento, lo que generó la detención de Campos.

El hecho fue grabado y compartido, lo que atrajo la atención pública.