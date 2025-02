Antonella Ríos en el ojo del huracán tras polémicos comentarios sobre el diagnóstico de VIH de Andrés Caniulef

Andrés Caniulef tras confesar que tiene VIH hace 8 años, ha sido tema en todos los programas de televisión nacional, generando distintas reacciones.

En su testimonio recalcó que su condición es “indetectable e intransmisible”, cosa que no le presenta mayor complejidad en su día a día.

Antonella Ríos y Sergio Rojas, se enteraron de esta condición del periodista en vivo y en directo, por lo que se refirieron de inmediato al tema.

Los comentarios de Antonella Ríos

A través de redes sociales, la actriz fue criticada por algunos de sus comentarios durante la transmisión. Unas horas después decidió aclarar sus palabras a través de un comunicado en redes sociales.

“Una vez más vuelvo a aclarar que jamás estigmatizaría o daría información errada con respecto a un tema tan delicado”, aclaró en un principio.

Después reconoció su error, que fue transmitir información que no era cierta en pantalla. La ex modelo de Arsmate dijo que lo hizo sin ninguna mala intención.

“Es posible que, saliendo de contexto, ande circulando un extracto del programa de ayer QTLD, donde repito información no correcta en cuanto a la transmisión del VIH y luego continúo diciendo que esas eran creencias antiguas y no correctas, pues el tema no es pueril”, declaró.

Además, se disculpó por otras cosas que pasaron en la transmisión de Que te lo digo, “utilicé palabras equivocadas. Por aquello, en la forma, pero no en el fondo, porque estoy consciente de lo que creo y pienso”.

Concluyó el comunicado con que jamás su intención será “jamás sería pasar a llevar o estigmatizar”.

A continuación te dejamos otra noticia de Radio Corazón: Así fue la reacción de Sergio Rojas al enterarse en vivo que su ex, Andrés Caniulef, tiene VIH. Para más detalles de esta noticia, haz clic en el siguiente enlace.