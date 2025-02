Clausuran clínica estética clandestina en Providencia: En el procedimiento encontraron una paciente recién operada

Durante la madrugada de este martes, se realizó un procedimiento al interior de un edificio en la comuna de Providencia, Región Metropolitana.

Ya en el acto, se descubrió una clínica estética clandestina. Además, adentro había una mujer que recientemente se había sometido a una operación.

El recinto estaba ubicado en la calle Santa Beatriz, hasta donde llegó personal del Seremi de Salud, para clausurar el local.

¿Cómo se llegó a la clínica clandestina?

La noche del pasado lunes, un vecino alertó a las autoridades, tras ver por una ventana a una mujer conectada a equipos quirúrgicos y que le estaban lanzando aire con un trozo de cartón.

Tras la denuncia personal de la comuna se dirigió al establecimiento, pero las personas que estaban en su interior no quisieron atenderlos. Así que acudieron a Carabineros y se gestionó una orden con la Fiscalía. Tras esto y con la orden en mano ingresaron a las dependencias en horas de la madrugada y encontrando a dos mujeres.

Paciente recién operada

El capitán Claudio Medina, subcomisario de los servicios de la 19 Comisaría de Providencia, expuso ante Mega lo siguiente.

“Alrededor de las tres de la mañana se logra determinar que existe una puerta al interior de la dependencia que no había sido exhibida con anterioridad. Se solicita la apertura de esta puerta y se encuentra finalmente que efectivamente hay una persona, una mujer de sexo femenino, conecta equipos quirúrgicos en etapa de recuperación”.

Sobre el estado de la paciente, dijo que, “se encuentra bien de salud en lo que respecta a un postoperatorio”.

Más detalles sobre la clínica clandestina de Providencia

Mirna Campos, jefa de operaciones de la Municipalidad, comentó que al ingresar al lugar “había dos personas, después llegaron dos personas más, de las cuales se presentó una como la abogada de estas oficinas y la otra como enfermera”.

“No tenían ningún tipo de patente registrada en la Dirección de Atención al Contribuyente de la Municipalidad de Providencia. Por lo tanto, no tiene ningún trámite con nosotros que regularice que ellos puedan realizar procedimientos de intervención mayor”, agregó la jefa de operaciones.

Aún no hay una fecha exacta desde cuando opera esta clínica estética clandestina en Providencia, ya que los trabajadores no quisieron cooperar con su testimonio. No obstante, según los vecinos del sector, estaría operando hace tres o cuatro años.