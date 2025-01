Pamela Díaz comenta sobre la polémica ausencia de Naya Fácil en la Gala de Viña: «¿Para qué se hacen los tontos los canales?»

Durante las últimas horas, Pamela Díaz sorprendió a todos al referirse a la controversia que rodea a Naya Fácil, quien recientemente tomó una drástica decisión luego de no la invitaran a la esperada Gala del Festival de Viña del Mar.

Pese a haber sido elegida como «reina» o embajadora del evento en la edición 2024. La ausencia de la influencer en la alfombra roja generó gran revuelo en redes sociales y en la opinión pública.

Ante esta situación, Naya Fácil decidió organizar su propia velada, llamada la ‘Gala del Pueblo’, desatando aún más debate. En este contexto, Pamela Díaz no dudó en dar su sincera opinión sobre el tema, sorprendiendo con sus declaraciones.

Esto lo comentaron en el programa Hay que decirlo de Canal 13. Momento en que Pamela Díaz, su conductora, se refirió a la exclusión de la creadora de contenido.

Pamela Díaz defiende a Naya Fácil

«Lo que a mí me pareció feo. Es que si tú invitas a Nico Solabarrieta, más allá de que Nico esté más presente en los medios porque Naya no está en televisión, se ve como una discriminación y una forma fea, porque obviamente, si invitaron a Nico, ¿por qué no invitan a Naya?», añadió Díaz.

Siguiendo por esta línea, la animadora agregó que «y es obvio que no la invitaron porque no les gusta, es simple. ¿Para qué se hacen los tontos los canales?».

«Hace muchos años que Naya está presente en los medios, por lo menos 10 años, 8 años, pero por su pasado y su forma de actuar, no les gusta. Digan las cosas como son: a Mega no le interesó vincularse con Naya, por ende no la invitaron. Listo», comentó sobre el «desaire» que Naya Fácil experimentó por parte de la organización del Festival de Viña del Mar, al no ser invitada a la Gala del evento.