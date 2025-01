La «traición» de Faloon Larraguibel a Fanny Cuevas en Palabra de Honor: «Todo se devuelve»

La noche del martes, Palabra de Honor tuvo un capítulo del recuerdo, marcado por el ingreso de Jenko del Río, además de una actividad que dejó la escoba entre los participantes, tras una particular decisión.

Resulta que los reclutas debían competir para ganarse un premio de un millón de pesos. La ganadora final fue Faloon Larraguibel, a quien se le dio la oportunidad de escoger entre «lealtad», es decir, compartir el premio con su dupla Fanny Cuevas, o «traición», y quedárselo para ella sola.

Ante la importante decisión, la ex figura de Zona Latina, tras pensarlo mucho, y para el impacto de sus compañeros, escogió traición.

Tras la actividad de Palabra de Honor, las amigas de Faloon Larraguibel apoyaron su decisión. «Hiciste lo que tenías que hacer, no se te olvide lo de ayer. La próxima vez que se lo piense dos veces antes de decir lo que dijo de ti», sostuvo Daniela Requena.

Mientras, Fanny le dijo a Lorena que no está enojada. «¿Por qué me voy a picar? ¿Por 500 lucas? Me las gano en un día trabajando. Era obvio igual, y todo se devuelve».

El resto, en tanto, tenía su propia opinión. «Por 10 millones yo escogía traición. Pero no te vas a ensuciar por 500 lucas», indicó Félix Soumastre.

La tensa pelea de Faloon Larraguibel y Fanny Cuevas

Hay que recordar que, en los últimos días, Faloon Larraguibel y Fanny Cuevas han protagonizado tensos encontrones, siendo el más polémico uno en el que la ex ‘Mundos Opuestos’ lanzó una grave acusación en contra de su compañera.

Todo comenzó en una actividad, cuando Cuevas nombró a Faloon como agresiva, mientras que esta le respondió que no sabía el concepto del que hablaba. Tras lo cual le dijo que «antes de entrar acá escuché de fuentes muy cercanas que tú también fuiste violenta con tu marido».