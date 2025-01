Monserrat Álvarez confiesa qué temas le incomodaría hablar en el Buenos Días a Todos

Tras una serie de rumores, hace algunos días se confirmó la llegada de Monserrat Álvarez al ‘Buenos Días a Todos’, reemplazando a María Luisa Godoy, quien decidió dar un paso al costado tras su diagnóstico de un melanoma maligno.

Es en este contexto que, la periodista conversó con La Cuarta sobre este importante desafío y las expectativas que tiene sobre lo que lograrán en el espacio de TVN.

«Yo creo que en los matinales de verdad es difícil dibujar sus contenidos con antelación, porque van cambiando según la contingencia. Lo que yo creo que es súper importante, es que sea un formato lo más flexible posible, para estar siempre en contacto con la contingencia», comenzó señalando al medio antes nombrado.

Siguiendo por esta línea, Monserrat Álvarez agregó que espera que sea «un matinal ciudadano, con lo que está pasando, un matinal para informarse, para conversar, para analizar y también es como un poco lo que siempre uno aspira en los matinales, a recrear como los distintos ámbitos que tiene la vida».

Los temas que incomodan a Monserrat Álvarez

Por otro lado, la animadora contó los temas que le complicaría tratar en el Buenos Días a Todos. «Yo tengo como hartos límites en eso, he tratado de auto imponerme para yo sentirme cómoda».

«Igual en la televisión, uno siempre está manejando sus propios límites en cuanto a la consistencia, a ser consecuente, porque a veces dices, ‘ya, yo no quiero como tratar estos temas’, pero de repente en un programa empiezas a tratarlo y después uno no se aguanta de opinar», continuó.

«Todas esas cosas uno siempre tiene que ir calibrándolas día a día, entonces en general a mí me acomoda no hacer farándula, pero sé que hoy día se entrecruzan muchas cosas», afirmó.

Junto con lo que Monserrat Álvarez agregó: «Por ejemplo, la política tiene dinámicas súper faranduleras, en cuanto a ‘este me dijo esto, esto me dijo lo otro, no sé qué’. De verdad la política es muchas veces farandulera en sus dinámicas y muchas veces hemos visto también que personajes que se consideraban de farándula también están siendo parte».

«Cuando no son como contingentes de la realidad nacional, ahí quizás me tengo un poco más de límites personales, como que cuando el tema tiene una implicancia más allá de que una infidelidad de pareja, creo que vale la pena, pero si no, no me acomoda, esa es la realidad», cerró.