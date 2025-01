Amigas de Gala Caldirola la hacen bolsa por querer retomar amistad con Faloon Larraguibel: «Estamos todas peleadas con ella para defenderte»

En el capítulo de este jueves de Palabra de Honor, se mostrará una dura discusión entre Gala Caldirola y sus amigas, a raíz de una decisión que tomó la española con relación a una de sus compañeras de encierro.

Todo partirá cuando en una actividad la española confiese que tiene temas pendientes con Faloon, sin descartar el solucionarlos algún día. Entonces sus amigas Fernanda Figueroa y Yuli Cagna no tardarán en criticarla por ello.

«No comparto lo que dices, no lo puedo entender, no me entra en la cabeza. ¿Cuánto me llenaste la cabeza de lo mucho que sufriste con Faloon, a Jo, a mí, a Fer, a todos? Y ahora quieres solucionarlo con ella», le dirá Yuli a Gala Caldirola.

Por su parte, Figueroa agregó: «Estamos todas peleadas con ella para defenderte a ti. Nos hemos puesto en contra de ella y ahora quieres arreglar las cosas con ella A ella no le interesa, ella nunca te ha considerado tu amiga. Ella debería pedirte disculpas, no tú a ella, no puedes quedar bien con Dios y con el diablo. Hemos tenido que poner el pecho a las balas por ti. Sé consecuente con lo que dices y haces. No vayas persiguiendo a una persona que no quiere tener nada contigo».

«Yo no voy a ser como tú quieres que sea. Yo sabré lo que pasa conmigo, voy a seguir diciendo lo que pienso siempre. Yo sí siento que hay cosas pendientes. Yo no fui a buscarla, sólo dije lo que siento y pienso. No estoy orgullosa de tener problemas con una persona, y si encuentro la manera de resolverlo, lo haré. No me gusta vivir con enredos», se defenderá Gala de sus amigas.

Las amigas de Gala Caldirola se lanzan en su contra

Luego, ya en ausencia de Caldirola, Yuli y Fernanda seguirán criticándola. «¿Cuántas veces no dijo que le causaba una energía mala, que le causaba rechazo? Están todos locos aquí, un día se odian y al otro se aman, eso es inconsecuente. Yo soy de una línea, cuando a mí me cae mal alguien no la perdono. Todas las cosas que nos contaba Gala hacían que nos cayera más mal Faloon, entonces no me venga a decir ahora que quiere arreglar las cosas», indicará Figueroa, indignada.

«Llevo ocho años aconsejándola. Yo ya no la voy a aconsejar más», concluirá Yuli, decepcionada.