Mata a su esposa, lo publica en redes sociales y luego se suicida: Una tragedia estremecedora

Un individuo de 63 años llamado George Lesniak puso fin a la vida de su cónyuge, Cathleen, de 59 años, y posteriormente se quitó la vida en un trágico episodio de homicidio-suicidio. De acuerdo con el medio Fox 8, el suceso tuvo lugar en el hogar de la pareja ubicado en Fuquay-Varina, a aproximadamente 29 kilómetros al suroeste de Raleigh. En Carolina del Norte.

El femicidio ocurrió el pasado 18 de enero a las 18:00 horas. Momento exacto en el que las autoridades fueron informadas del delito.

Bajo un comunicado, la policía de Raleigh informó que «este incidente es profundamente trágico», e incitaron a la gente a «pensamientos solidarios a la familia durante este tiempo tan difícil».

El domicilio, compuesto por cinco dormitorios y cuatro baños, lo designaron como lugar del delito mientras las autoridades llevaban a cabo exhaustivas indagaciones debido a «la complejidad del caso», según reportó el medio Fox 8.

La confesión de Facebook

Lo más insólito del caso, es que Lesniak publicó en un grupo de Facebook llamado «ADAS Support», minutos antes de suicidarse. Que había matado a su esposa, luego de que ella le confesará que le fue infiel.

Según The New York Post, el hombre era administrador de esta página en Facebook. En la publicación comentó «Mi esposa admitió que me engañó, así que la maté. Ahora me voy a matar», para luego agregar, «por su cuenta, el futuro del grupo de Facebook». Aludiendo a que los demás integrantes se hicieran cargo de la página.

Cathleen, homenajeada en redes, era gerente de producción técnica en Advanced Auto Parts, informó News & Observer.

Autel, empresa en la que trabajaba el agresor, emitió un comunicado lamentando la tragedia: «Estamos profundamente consternados por los trágicos eventos ocurridos en la residencia de los Lesniak el 18 de enero. En Autel ofrecemos nuestras condolencias a la familia y amigos de los Lesniak». Agregaron.

¿Cómo sucedió?

Fox 8 reportó que la pareja llevaba más de 34 años casada, pero las razones detrás del trágico desenlace aún están bajo investigación. Aunque se presume un homicidio-suicidio, la policía no ha confirmado esta hipótesis de forma oficial.

El mensaje de Facebook de Lesniak es analizado como parte de las pruebas recolectadas. Las autoridades permanecieron horas en la vivienda para recopilar más evidencias y esclarecer los hechos, según consignó Infobae.