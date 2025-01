TVN estrena «Car-Curo», nuevo espacio de entrevistas de Pedro Carcuro

La noche de este lunes se estrenó «Car-Curo, con licencia para conversar», el nuevo espacio de conversación de Pedro Carcuro, quien se luce con entrevistas a distintos y reconocidos personajes mientras recorren la ciudad sobre un auto.

El primer invitado fue el humorista Edo Caroe, quien no solo compartió sus pensamientos sobre los desafíos de la comedia actual, sino también reveló aspectos personales y sus metas profesionales. «El desafío principal, más próximo, es salir vivo de esta autopista… Jajajaja. No, lo más próximo es que me vaya bien en el Festival de Viña», aseguró.

Caroe respondió a Pedro sobre temas como los cambios generacionales en el humor y las limitaciones que enfrentan los comediantes hoy en día: «Es muy complejo escribir, hacer el guion, la rutina con tanta censura, con tanto freno que existe. Pero está bien que nos vayamos dando cuenta de esas cosas. El problema es cuando ya se cercena todo ánimo de reír y querer ser perfecto».

El humorista también habló de sus referentes en la comedia chilena y cómo estos marcaron su carrera e inspiraron. «Yo crecí viendo el Festival de Viña, crecí viendo programas de humor en televisión, donde nos criamos prácticamente con Álvaro Salas, con Bombo Fica. Partí haciendo la rutina de Álvaro Salas y Dinamita Show. Me la sabía de memoria la parte del flaco de Viña 94″.

También abordó el futuro donde no ocultó sus ganas de internacionalizar su carrera: «Sí quiero internacionalizarme pero no radicarme afuera (…) No me gusta mucho viajar ni salir de Chile, pero sí me gustaría presentar mis shows en España, en Estados Unidos, ir y volver. Ampliar mi escenario».

‘Car-Curo’ se emitirá en el noticiero 24 Horas Central y tendrá, desde febrero, una versión extendida en Canal 24 Horas y también estará disponible en las plataformas digitales del canal. Con este proyecto, Pedro Carcuro regresa a las entrevistas en profundidad en TVN, una de sus pasiones más alabadas y donde derrocha oficio, experiencia, naturalidad e importantes revelaciones de sus entrevistados.