José Antonio Neme le responde a venezolano que viralizó video en contra de los chilenos: «¡Yo no estoy bromeando!»

Con furia reaccionó el periodista José Antonio Neme, a un video que se viralizó en el contexto de la Navidad.

El registro se trata de un ciudadano venezolano, en Estación Central, donde sube el volumen de la música, haciendo referencia a que los chilenos son fomes «ponemos el sazón y los panas se aburren» se refirió el extranjero.

Debido a esto, se generó un controversial debate, debido a sus irónicos dichos.

«¿Qué sería de Estación Central sin los venezolanos? Por más que los panas se quejen, imaginen esta vida aquí en Chile antes sin venezolanos. Toda la aburrida, sin una bulla, sin nada de nada. Llegamos nosotros a poner el sazón y los panas se están quejando, porque son muy jodedores» dijo el hombre en el video.

¿Le explican ustedes o le explico yo?. Venezolano en Estación Central diciendo que llegaron a «cambiarle la cara al país poniéndole color y que nuestra vida era aburrida antes de que ellos llegarán por qué no había bulla». 🤦 pic.twitter.com/B8V1CJEs2K — Carlos. (@PaisEsponja) December 26, 2024

Desató la furia de Neme

Luego de reproducir el video durante el matinal de Mucho Gusto, el periodista se refirió.

«¿Ustedes tienen sazón? ¿O les hace falta algo de sazón? Él está diciendo que somos todos unos aburridos de porquería, que viene a darle un poco de color a este país oscuro y de esa manera justifica todas sus incivilidades» desató el animador.

«Voy a decir otra cosa que me nace, porque yo soy una persona bien franca y digo lo que pienso: yo quiero empatizar con las personas de mi país que han hecho un esfuerzo enorme, porque a nadie le están regalando estos departamentos, y tienen que convivir con ciertas incivilidades que son importadas» agregó.

Luego, Neme continuó «le contesto al señor con el mismo tono, pero yo no estoy bromeando, no es una cosa irónica, le estoy diciendo algo cierto. Estoy hablado bien en serio, no me estoy riendo, porque esto no ocurre en Vitacura… yo vivo allá y es otro país».

«Uno puede tomar cierta distancia, pero yo hoy empatizo con la familia que se levanta a las 6 de la mañana, el carabinero que ha tenido que ampliar su capacidad, con el estudiante que debe vivir ahí todo el año en ese edificio» concluyó la figura de Mucho Gusto.