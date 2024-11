Afirman que Daniela Aránguiz tuvo día de furia en el estreno de Only Fama: «Estaba lista para hablar»

El pasado viernes, Daniela Aránguiz rompió el silencio en Only Fama sobre lo que habían vivido como familia con relación a la detención y posterior prisión preventiva de Jorge Valdivia. Pero al parecer, su regreso en pantalla iba a ser mucho antes.

Resulta que, el día del estreno del programa de Mega, se anunció que la panelista iba a aparecer para dar sus primeras declaraciones, pero finalmente no estuvo presente durante la noche, lo que tendría un particular motivo.

De acuerdo a lo comentado por Zona de Estrellas, Daniela Aránguiz iba a hacer un despacho desde su casa, por lo que se había instalado un equipo del canal para hacer un enlace con el estudio. El que finalmente no se realizó por un minuto de furia de la farandulera.

El enojo de Daniela Aránguiz en el estreno de Only Fama

El periodista del espacio de Zona Latina, Pablo Candia, aseguró que todo este enojo, se habría producido por una nota que se emitió en Meganoticias sobre la detención de Jorge Valdivia, previo al estreno de Only Fama.

«La semana pasada me llegó información de por qué Daniela Aránguiz no se presentó el día viernes, primer capítulo de Only Fama. Me llegó el cahuín que estaba lista con un móvil afuera de su casa para hacerlo en vivo y en directo. Estaba lista para hablar en el programa», señaló.

Siguiendo por esta línea, relató que en el noticiero de Mega se mostró la nota sobre el exfutbolista que la indignó, ya que aparecían personas que no tenían los rostros tapados, además de que «no le habría gustado como se habló de Jorge en esa nota».

«Entonces, al ver esa nota, habría dejado la escoba y habría mandado con viento fresco a todo el equipo y no hizo nada. Por eso en Meganoticias presentan a Dani Aránguiz en exclusiva, pero en el programa no pasa absolutamente nada», cerró el profesional.