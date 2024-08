Impacto en Gran Hermano por inesperada renuncia de polémico participante

La jornada de este miércoles se vivió un momento de impacto al interior de Gran Hermano, pues se confirmó la renuncia del primer participante a menos de un mes de su estreno. Esto luego de protagonizar una serie de polémicas en los últimos días.

Estamos hablando ni más ni menos que de Sebastián Ramírez, quien recientemente había sido sancionado con quedar directamente en placa tras un duro encontrón con Manu, en el que terminó lanzándole dos vasos de agua.

De acuerdo a lo que mostraron en la versión estelar de Gran Hermano. El chico reality no se tomó muy bien este castigo, ni tampoco las discusiones que tuvo con algunos de sus compañeros, especialmente La Chama, que le dijo de todo en las horas previas a su renuncia.

La polémica renuncia de Sebastián Ramírez a Gran Hermano

En conversación con Pedro Astorga, Sebastián Ramírez se desahogó y lanzó que «están todos sensibles, menos mal me voy ahora (…) Estoy chato, me aburrí».

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que también aprovechó de lanzarse con todo en contra de sus compañeros e incluso la producción de Gran Hermano. «Aprendan hue… fomes (…) me encapsularon, soy de otro planeta, nadie me entiende, dale color, sácame de acá», dijo mientras miraba a una de las cámaras de la casa.

Mientras pedía una mochila para guardar sus pilchas y abandonar el encierro, Sebastián aseguró que «me voy (…) ellas pueden put…, la Chama me denigró como hombre, que era un cochino, que era asqueroso». Además de agregar: «Fue mucha la denigración, nadie me defendió, me da lo mismo, acá me defiendo solo y me voy solo».

Luego de criticar a todos los que pudo, Ramírez pidió ir al confesionario para confirmar su renuncia. «No supieron valorar al mejor del mundo (…) me voy por cosas personales«.

Hay que recordar que esta se convierte en la tercera vez que el productor de eventos abandona Gran Hermano antes de enfrentarse a una placa. Pues en la primera temporada del reality, ya había renunciado en dos ocasiones.

🔴 LE DIERON CARA Y SALIÓ ARRANCANDO: Sebastián Ramírez fuera de #GranHermanoCHV Esa es la principal razón, no pudo hacer su personaje. En GH 2 se encontró con famosos que no le aguantaron nada: Yuhui, Manuel, Chama 🔥. En corto, un fatality a su ego. En GH 1 el único que se… pic.twitter.com/Ste1owdNvB — Alee (@SoyAleeOrtiz) August 1, 2024