Nico Solabarrieta revela quiebre con Fernando Solabarrieta: «Esperemos que con el tiempo se pueda solucionar»

Hace unos días te contamos que aparecieron fuertes rumores sobre un supuesto distanciamiento entre Nicolás Solabarrieta y su padre, Fernando Solabarrieta, tras la separación con Ivette Vergara. Pero al parecer, según contó en ¿Ganar o Servir?, este habría comenzado mucho antes.

Resulta que durante una conversación en el reality de Canal 13, Pangal le preguntó por qué decidió ser futbolista. «La pasión de toda la vida», comenzó señalando. Además de agregar que partió «de muy chico», aunque afirmó que «ya no volvería» a practicar el deporte como profesional.

Siguiendo por esta línea, Nico Solabarrieta recordó que «cuando muy chico, mi viejo me quería llevar a los estadios a ver partidos; y yo no quería, no quería… y en un momento solo se me dio, se me prendió ese bichito» del fútbol.

El comentado quiebre con Fernando Solabarrieta

Tras esto, el joven de 27 años, se refirió al quiebre que tuvo con Fernando Solabarrieta hace unos meses. «Mi viejo es cariñoso, es buena gente; pero de repente hay ciertos límites que no se pueden cruzar», revelando que le dijo frases del estilo «¡Que no!, en qué momento pasé de un hijo que estudia en la universidad a entrar en un reality», lo que llevó a que «nos peleamos», cuando le contó que iba a entrar a Tierra Brava.

«Justo antes de entrar, le dije: ‘no quiero estar peleado contigo, no entraré al encierro teniendo esto en la cabeza, así que hablemos’», comentó sobre la pelea con su padre.

Aunque de todas formas, reveló que «hablamos, nos abuenamos y entré». Eso si, agregando que «esperemos que con el tiempo se pueda solucionar», dando a entender que las cosas no habrían quedado tal como estaban con Fernando Solabarrieta.

Hay que recordar que, en Podemos Hablar, Nico Solabarrieta habló más en extenso sobre esta discusión con su papá. «Se empezó a calentar la conversación, feo. Y le dije ‘mira, si voy a entrar no te lo voy a preguntar, te lo estoy informando, que si llego a entrar, voy a entrar y no te voy a preguntar, es para que sepas’».