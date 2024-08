Esta es la drástica decisión del tribunal por querella de Maite Orsini contra Daniela Aránguiz

Este jueves 1 de agosto se llevó a cabo la audiencia en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago en contra de Daniela Aránguiz, tras la querella de Maite Orsini por el delito de injurias con publicidad.

Hay que recordar que la diputada se querelló en contra de la ex de su pareja «por injurias graves por escrito y con publicidad», las que tienen relación con algunas publicaciones que hizo la influencer a través de Instagram, las que provocaron «un intenso menoscabo a mi honra».

Tal como te contamos en ese momento, una de ellas incluye una foto de ropa interior sucia, sumado a un envase de clotrimazol, medicamento que se usa para tratar las infecciones vaginales. Danto a entender que estas pertenecían a Maite Orsini.

Tras lo cual, es que la diputada mencionó en el texto de la querella que «ver esto provocó un intenso menoscabo a mi honra, afrenta e intensa vergüenza y denostación».

¿Qué pasó con la querella de Maite Orsini a Daniela Aránguiz?

Es en este contexto que, desde el tribunal, determinaron que por dos años, Daniela Aránguiz no podrá hablar públicamente de Maite Orsini, luego de que la panelista se negara a pedir disculpas públicas en la audiencia.

Sobre esta decisión, Orsini afirmó que «la verdad es que estoy tranquila, esto me da al menos dos años de paz». Junto con esto agregó: «Hay un límite bien difuso entre la libertad de expresión y el ánimo de injuriar. El problema es cuando se comete un delito de injurias, que está protegido por la legislación, la legislación en la materia es clara».

Durante la audiencia, según consigna Publimetro, finalmente se llegó a un juicio reparatorio, motivo por el que no fue necesario que prestaran declaración los testigos de ambas partes, alargando aún más la audiencia. Es de esta forma que, amabas partes llegaron a un acuerdo.

Por lo mismo, es que la jueza fue más que clara al explicar las condiciones a Daniela Aránguiz. Resulta que por los próximos dos años, no puede referirse sobre Maite Orsini de ninguna forma públicamente, ya sea a través de redes sociales o en televisión. Y además de no nombrarla, no puede tener ningún contacto con ella.