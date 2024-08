«Estúpido, pégame uno ahora»: Facundo González y Pangal Andrade protagonizan feroz pelea en ¿Ganar o Servir?

Quedó la real escoba en el último capítulo de ¿Ganar o Servir?, pues tras finalizar la polémica prueba por equipos, Pangal Andrade y Facundo González se enfrascaron en una tensa pelea que casi terminó a los golpes.

Resulta que el atado comenzó cuando el amorcito de Oriana alegó que el chileno lo empujó con un cabezazo. «¡No me toques! ¡No se toca! Porque te voy a tocar también», le gritó el argentino.

Tras esto, es que Raimundo Cerda, el nuevo capitán del equipo amarillo, le dijo a Facundo que no podía permitir que lo empujaran de esa manera. «Me hizo así a propósito (…) se lo voy a decir ahora».

La tensa discusión entre Pangal Andrade y Facundo González

A raíz de esto, es que González se acercó hasta sus rivales para reclamarle a Pangal Andrade por el empujón, desatando la feroz discusión. «No, no me hables ahora, no, no me hables ahora», le dijo el oriundo del Cajón del Maipo, quien seguía molesto tras perder la prueba.

«No me toques, pero no me toques», respondió Facundo González. A lo que el capitán de ‘Soberanos’ le señaló que «yo me acerqué a hablar y tú me tocaste».

Luego de que el resto de sus compañeros de ¿Ganar o Servir?, los separara, se escucha a Pangal Andrade decir «sigues hue… Sale, sale, sale. Gritando en el oído el hue…». Y su compañero le advirtió: «No, yo estoy hablando ahí. No me toques porque te doy un cabezazo».

Frente a lo cual, el deportista se aburrió y le respondió: «Estúpido. Estúpido, pégame uno ahora. Aquí estoy. ¡Aquí estoy! Todas las competencias lo mismo». Junto con agregar: «El hue… me grita aquí, no es necesario. Todo el rato me grita. Se mete. El capitán es este hue… (apunta a Raimundo)».

Y tras un cruce con Austin, Facundo nuevamente se lanzó contra Pangal. «No siempre tienes razón, no eres el dueño de la verdad». Ya cerrando el tema, el chileno respondió: «Pero qué eres hue…¿Viste los argumentos que estás diciendo? Están los capitanes y te tiras encima».