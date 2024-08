Pangal Andrade confiesa que famosa animadora lo dejó plantado: «Me fui llorando manejando»

La noche de este domingo se estrenó un nuevo capítulo de ¿Ganar o Servir?, el que estuvo marcado por una inesperada confesión de Pangal Andrade sobre su vida amorosa con una conocida animadora de la TV chilena.

Todo comenzó en medio de una actividad llamada ‘Círculo de la verdad’, la que tuvo a hombres contra mujeres adivinando verdades de sus compañeros y que tuvo a Pangal Andrade como protagonista.

La primera pregunta fue para los hombres, y consistió en cuál de las mujeres creó un Instagram falso para espiar a su pareja. Aunque la mayor parte de los votos fueron para Oriana Marzoli, Daniela Colett y Faloon Larraguibel confesaron que fueron ellas.

«Fui tóxica, pero ya no soy tanto», admitió la brasileña. Mientras, Faloon explicó que usaba la segunda cuenta cuando se peleaba con su ex y se bloqueaban. «Era un Instagram de comida, me sirvió para saber lo que hacía y para ponerle comentarios malos».

La sorpresiva confesión de Pangal Andrade en ¿Ganar o Servir?

El mayor impacto se causó cuando a las mujeres les preguntaron qué hombre de la casa fue dejado plantado en una cita. Entonces Pangal Andrade reveló que una vez lo dejó plantado ni más ni menos que Tita Ureta.

«Fue hace muchos años, quedamos de juntarnos, llegué a Santiago y no me contestó más el teléfono. Se hizo la loca. Fue un momento terrible, me fui llorando manejando al Cajón del Maipo», confesó sobre el rostro de Mega, de quien ahora es amigo.

Sabélo, por su parte, contó que también a él le pasó una vez hace años. «Este verano fue a verme al festival de Argentina, así que quiero decirte a ti, que eres médico y no tuviste los cojones de acomodar tus horarios, que este tren pasa solo una vez, sabélo», dijo a la cámara el transformista.