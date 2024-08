Daniela Aránguiz revela millonaria deuda de Luis Mateucci: «No seas sin vergüenza y págame»

Quedó la escoba en Sígueme este lunes, luego de que Daniela Aránguiz se lanzara con todo en contra de su expareja, Luis Mateucci, revelando que tiene una millonaria deuda con ella y que la bloqueó con tal de no pagarle.

Todo comenzó cuando comentaban nuevos detalles del caso ‘relojes VIP’, más en específico, los problemas económicos que atravesaría Tonka Tomicic a raíz de las deudas que le habría dejado su exesposo, Parived.

Frente a esto, es que Daniela Aránguiz no dudó en salir a prestarle ropa a la ex animadora de Canal 13, afirmando que incluso ella misma, que se considera «vivaracha», terminó siendo engañada por plata, revelando que Luis Mateucci tiene una deuda millonaria con ella, la que todavía no le paga.

Esta es la millonaria deuda de Luis Mateucci con Daniela Aránguiz

De acuerdo al relato de la panelista de farándula, hace un año viajaron a Argentina con su en ese entonces amorcito, donde cambió dólares por pesos argentinos, los que al final no utilizó y se los pasó a su cuñado, con la promesa de que le devolviera el total.

«Llevé mil dólares ($931.820) que cambié por peso argentino… al final no ocupé los pesos y cuando nos veníamos, Luis me dice ‘che por qué no se lo pasas a mi hermano y él te deposita'», recordó Daniela Aránguiz.

Siguiendo por esta línea, agregó que «pasó el tiempo, terminamos, le mando un mensaje ‘Luis necesito que me pagues mi plata’ y me bloqueó. Lo llamó mi hermano, lo bloqueó, y bloquea a todo el mundo. Incluso tengo el audio del hermano, que me dice que Luis tiene la plata… hay otra situación que me quedó debiendo plata».

Pero la cosa no se queda ahí, ya que Daniela Aránguiz afirmó que durante Tierra Brava, acordaron viajar a Brasil de vacaciones. Pero al final ella terminó pagando todo.

«Cuando estábamos en el reality nos íbamos a pasar vacaciones a Río. Me dice págalo tú, cuando salga del reality te lo pago. Después Luis salió del reality y se hizo el tonto (…) Yo en el reality le dije no te voy a cobrar mi parte, pero no tengo por qué estar invitándote… sé digno y machito, y págame tu mitad, y el millón que me tiene tu hermano», continuó.

«Luis Mateucci, no seas sin vergüenza y págame. Te estoy cobrando algo que es mío», cerró.