Conocida chica reality asegura a Latife Soto que le hicieron magia negra durante relación con famoso rostro

Recientemente, Latife Soto sorprendió con el lanzamiento de su propio podcast, en el que hace distintas predicciones sobre lo que se viene en Chile y el mundo. Junto con esto tiene diferentes invitados, como en el último capítulo, donde una recordada chica reality confesó que le hicieron magia negra durante su relación.

Estamos hablando de ni más ni menos que de Jenny Contardo, ganadora de ‘Amor Ciego 2’, quien aseguró ser víctima de brujería por parte de «una persona muy cercana a mí, fue la mamá de una ex pareja mía, es un famosillo».

«La mamá de este personaje me lo confesó en la cara, me dijo que me hacía magia negra», continuó la chiquilla, lo que dejó sin palabras a Latife Soto, quien le dio la oportunidad de relatar el complejo episodio que les permitió conocerse.

«Me sentía mal, no podía dormir. En el camino perdí a un bebé por esto (la magia negra), tuve un aborto» afirmó Jenny Contardo. Junto con señalar que «fue super difícil, y la persona que estaba junto a mí no me creía».

A pesar de que en ningún momento mencionó el nombre de su expareja, de acuerdo a su relato, todo parece indicar que se trataría de Luis Andaur. Pues hay que mencionar que tuvieron un corto romance durante 2008-2009.

Los duros detalles de la magia negra que sufrió Jenny Contardo

Siguiendo con su relato a Latife Soto en el podcast, Jenny Contardo afirmó: «No era solamente conmigo, era con todas sus ex parejas (de Luis Andaur)».

Pero la cosa no se quedó ahí, pues la ex chica reality reveló que la magia negra no solo era en contra de sus intereses amorosos. Pues de acuerdo a lo que contó, en una ocasión encontró las herramientas de magia negra que utilizaba su exsuegra, donde había varios rostros de la TV chilena.

«Era algo con todas las personas que amenazaban que él estuviese con ella», recordó Jenny, además de afirmar que «muchos años estuve mal, hasta que llegue a ti (Latife Soto)».

Por su parte, la tarotista afirmó que requirió mucho trabajo liberar a Jenny Contardo de la magia negra que había sobre su persona. De hecho, señaló que fue un proceso extenso, y que necesitó la ayuda para quitarle el mal que había sobre la ex chica reality.

«El mal llega súper rápido, desde que tú le deseas el mal a alguien empieza», determinó Latife Soto.