¿Quién es Carlyn Romero, la participante más odiada de Gran Hermano 2?

La nueva temporada de Gran Hermano todavía no cumple una semana al aire, pero al parecer el público ya eligió a quien será la participante más odiada del reality. Estamos hablando de Carlyn Romero, quien ha sido la protagonista de las primeras polémicas.

Resulta que la venezolana se vio en medio de una discusión con Michelle Carvalho y La Chama que comenzó a raíz de una planta y terminó con ella tomando la decisión de cambiarse a la pieza de los hombres, ya que no se sentía cómoda compartiendo con sus compañeras.

Pese a su decisión, ya no había camas disponibles en la otra habitación, por lo que le dijo a Yuhui que dormiría con él, lo que no le pareció y de inmediato se lo hizo saber. Pese a esto, la chiquilla le insistió y al final se vio obligado a pedirle a su compañero Manuel que compartiera cama con la influencer.

Aunque la cosa no se quedó ahí, ya que a las pocas horas, Carlyn Romero volvió a insistirle a ex MasterChef de que quería dormir con él. «Yo hoy duermo contigo» lanzó la venezolana, frente a lo que el chiquillo fiel a su estilo le respondió: «No. Me voy a poner cinco pijamas».

Por lo mismo es que la mayoría de los seguidores de Gran Hermano se mostraron indignados con su actuar. «Qué incómodo y veamos con perspectiva esta situación, si fuese al revés, que un hombre se quiera meter a tu cama y no sepas decir que no. Es súper heavy»; «hue… acosadora, en la mañana le dijo él que no quiere dormir con mujeres»; «Yuhui no sabe como decir que no, llega a sentirse desde afuera como acoso, solo que él es muy tímido».

¿Quién es Carlyn Romero?

Por lo mismo es que a continuación te contamos quién es Carlyn Romero, la nueva participante más odiada del reality de CHV.

En primer lugar, hay que mencionar que la joven tiene 29 años, es oriunda de Venezuela, soltera sin hijos y tiene el título de técnico en chef de cocina internacional, pero trabaja como influencer y modelo en nuestro país.

A los 18 años dejó su país natal con rumbo a Ecuador, donde estudió durante tres años para conseguir el título, tras lo que llegó a Chile, donde ya lleva ocho años, en los que en un principio se dedicó a trabajar en diferentes restaurantes.

Poco tiempo después, Carlyn Romero se dio cuenta de que lo suyo era el mundo gamer. Partió en un canal por cable como animadora de programas de videojuegos. Se volvió un rostro reconocido en el mundo virtual.

A comienzos de este año participó en el programa de televisión Top Chef VIP. Aunque ya había ganado reconocimiento gracias a su relación amorosa con el rapero DrefQuila. Hasta el día de hoy le duele esa separación.