Así fue la tierna entrevista de JC Rodríguez al hijo de Francisco Kaminski y Carla Jara

En el último tiempo Mariano, hijo de Carla Jara y nuestro Francisco Kaminski, ha estado dando sus primeros pasos en el mundo de la TV. Pues el pequeño protagonizó un comercial para una reconocida multitienda, y ahora hizo su debut en el modelaje.

Resulta que durante este viernes, el niño de 9 años, apareció en Contigo en la Mañana, en el marco de un desfile de modas de una tienda, de cara a una nueva celebración del Día del Niño.

Es en este contexto que Julio César Rodríguez no quiso perder el tiempo, y de inmediato partió a hacerle una tierna entrevista, donde Mariano confesó que esta era su primera vez modelando y que le había gustado mucho esta experiencia en televisión.

La divertida entrevista de Julio César Rodríguez a Mariano

«Todo esto me pareció bien, entretenido. O sea, lo que a mí más, más, más me gusta es jugar fútbol… pero esto igual me pareció súper divertido», comenzó relatando el retoño de Francisco Kaminski.

Tras esto, es que JC Rodríguez le lanzó una broma a Mariano, asegurando que estaba entrando al «negocio familiar», según lo consignado por Página 7. «Tu papá hace lo mismo que yo», mientras se escuchaban risas en el estudio. A lo que el niño respondió que «sí».

Pasando a otro tema, le consultó si Carla Jara le había dado algunos tips para este rol. «¿Y la mamá te dio buenas instrucciones, o más o menos no más?», además de agregar que «¿Le hizo caso? Porque ella sí que sabe de moda y de todo», mientras el niño volvía a asentir.

«Lindo. Un león, hijo de tigre. Nosotros te ponemos un 7 (en tu debut), ¡un aplauso para Mariano! Se manejó espectacular», cerró Julio César Rodríguez, antes de despedir al hijo de nuestro querido locutor en su debut como modelo.