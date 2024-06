Pangal Andrade arremete con todo en contra de Luis Mateucci: «Eres un pésimo capitán»

En el capítulo de este martes de ¿Ganar o Servir?, se vivió el duelo entre Pangal Andrade y Facundo González, en el que se elegiría a alguien para quedar inmune y al participante nominado para la eliminación de esta semana.

Hay que recordar que los capitanes de cada equipo debían elegir a uno de sus miembros. En el caso del chileno, él se nominó a sí mismo para competir, mientras que Luis Mateucci eligió a González por ser el más nuevo.

Sobre esta polémica decisión, Pangal Andrade no se guardó nada y se lanzó con todo en contra de su compañero. «Cuando eres capitán tienes que mojarte el potito. Yo no tiraría jamás a alguien que no sé cómo compite. Siento que eres un pésimo capitán, no te he visto nunca parado aquí».

Finalmente, el capitán de Soberanos ganó la competencia y dejó como inmune a Oriana. Mientras que llegado el turno de Luis Mateucci, no dudó en tirarle un palo a su compañero, afirmando que «me gustaría que Pangal no se meta en las decisiones de mi equipo», para luego elegir a Facundo como nominado, indicando que fue una decisión de todo el equipo.

El equipo de Luis Mateucci en ¿Ganar o Servir? se va en su contra

Tras esto, es que Camila Recabarren lo interrumpió, indicando que Botota Fox se ofreció para ser nominado. «Tienes algo en contra del Facu. Tus estrategias son para ti no más», le dijo a Mateucci. «Qué lindo sería que estés del otro lado, así no te aguantamos», le respondió.

«No confío en ti como capitán, te encuentro chanta. Qué m… de capitán que tenemos, en vez de ir a competir él, se cuida el c…», siguió quejándose la ex Miss Chile. «Búscate otro capitán», contestó Luis Mateucci.

Mientras tanto, Facundo dio su opinión sobre la decisión del argentino, y confesó estar molesto. «Prefiero no hablar. No entiendo la decisión de él, creo que la tomó mal, pero la explicación que dio para zafar de la situación fue inteligente».

Posteriormente, Luis Mateucci le reveló a sus compañeros de ¿Ganar o Servir? que padece de lumbalgia, entonces una prueba de peso en la espalda lo iba a tener siempre en desventaja. «No iba a decirlo porque es una excusa, pero no importa, no pasa nada».