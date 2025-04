Ex integrante de Los Wachiturros confirmó que «Lacoste» aún le paga para que no use la marca: Este es el monto anual

Hace más de 10 años, un nuevo fenómeno musical inundaba las calles de Argentina. Los Wachiturros se escuchaban en todos lados, incluso llegando a Chile, donde fueron bastante conocidos en su época.

Videos virales, peculiares coreografías e icónicos looks, Los Wachiturros tuvieron su minuto de fama.

En ese contexto, es que los jóvenes solían utilizar mucho la marca «Lacoste» y desde la empresa se comunicaron con ellos para que no siguieran apareciendo en sus videos con ropa del “cocodrilo”. En esos años, la marca francesa le pagó a los integrantes para que no vistieran nada de Lacoste.

Lacoste le sigue pagando a Los Wachiturros

Recientemente, RMG conversó con Simón Gaete, quien fue vocalista en los inicios de «Los Wachiturros» y habló del controversial tema. “Sí, es verdad. Recibimos una carta documento de una empresa que representa a Lacoste. Nos mandaron una intimación que prácticamente decía que el uso nuestro de su indumentaria era una mala imagen para la marca y que estaban dispuestos a pagarnos una suma de dinero por la eternidad”, señaló.

Además, reveló que aún sigue cobrando el monto, por lo que no puede usar la indumentaria: “Hoy no la puedo usar porque sigo cobrando. Son 800 euros por año. Antes la cobraba mi mánager y después cuando me hice mayor de edad hice el papeleo para cobrar yo”, según consignó La Cuarta.

“Yo no lo tomé mal. Ponte a pensar que una marca internacional está prestando atención a lo que haces. Y bueno, ellos son los dueños. Te dicen que no lo hagas y encima te pagan. Yo firmé primero, por eso a mí me pagan esa cantidad», cerró el argentino, respondiendo si se sintió discriminado luego de la oferta.