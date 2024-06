Fabio Agostini llegó a ¿Ganar o Servir? arremetiendo contra Luis Mateucci: «Eres el más h… de todos»

La noche de este jueves se mostró el esperado ingreso de Fabio Agostini a ¿Ganar o Servir?, donde no dudó en lanzarse de inmediato en contra de Luis Mateucci, quien se convirtió en su gran enemigo durante su paso por Tierra Brava.

El español llegó a la casona listo para darlo todo, así que cuando Claudio Valdivia le preguntó por su rol en el reality, afirmó que «vengo a ser capitán de Resistencia». Además de apuntar a Pangal y al argentino: «Está claro que quiero competir contra él, y a este le quiero sacar la capitanía».

Frente a esto, es que Luis Mateucci no se aguantó y de inmediato le contestó a Fabio Agostini. «Puede que compitiendo seas bueno, pero hablando eres una bestia, así que no te vengas a hacer acá el canchero».

Fabio Agostini sacó la caballería contra Luis Mateucci

Y para calentar aún más los ánimos, el ganador de Tierra Brava, le sacó en cara su polémica última relación. «Tu momento ya terminó. Es más, cuando salga voy a invitar a cenar a Dani Aránguiz, para que lo sepas. Estoy hablando mucho con ella y me llevo de p… madre. Dejaste escapar a una gran mujer, bien pelotudo. Se dio cuenta de que eres el más h… de todos».

Momento en el que Luis Mateucci no dudó en responderle en tono irónico a Fabio: «Eres buen consejero, ahora te estás metiendo en lo que yo tuve».

«Yo te conozco y eres bien jodido, eres bien picota y te encanta joderme. Sé que estás tranquilito porque te gané, sino estarías aquí jodiendome un montón… por eso estás tranquilito ahora», le respondió el modelo español.

Junto con agregar que «Ahora que he estado en casa, he estado viendo el programa, y he visto varias cosas dónde fuiste un ca…».

Hay que recordar que el paso de Fabio Agostini por ¿Ganar o Servir?, será uno de los más polémicos. Esto debido a que se filtró que a los pocos días de ingresar, debió renunciar, luego de protagonizar una dura pelea con el argentino, donde casi llegan a los golpes.