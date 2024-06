Recordado chico Calle 7 es el nuevo confirmado de ¿Ganar o Servir?: «Mi objetivo es ganarle a Pangal»

Pese a que se ha convertido en un éxito en el rating, ¿Ganar o Servir?, quiere seguir sorprendiendo al público con cada capítulo. Por lo mismo que, hace tan solo unos minutos se confirmó a dos nuevos participantes que llegarán a revolucionar la casa.

El primero de ellos es, Francisco ‘Pancho’ Rodríguez se hizo conocido en nuestro país hace más de una década como integrante de programas como ‘Mekano’, ‘Yingo’ y ‘Calle 7’, además del reality ‘Pelotón’.

Y 9 años atrás, tomó la decisión de radicarse en Perú y ha seguido siendo parte de programas de competencia física, como ‘Combate’ y ‘Esto es guerra’, donde le ha tocado compartir con otros participantes de los realities del 13, como Fabio Agostini, Facundo González y Austin Palao.

«Gané varias veces en ambos programas, incluyendo cuatro veces seguidas en ‘Esto es guerra’, y nunca he perdido un duelo final. Tal vez no soy el más rápido, fuerte o resistente, pero soy el más completo. Tengo de todo y soy un competidor muy técnico, eso me ha ayudado a ganar todo lo que he ganado», destaca Pancho Rodríguez sobre su desempeño, que lo hará unirse a ¿Ganar o Servir?

Esto espera Pancho Rodríguez de su participación en ¿Ganar o Servir?

Pancho dice tener dos objetivos principales en el reality. «Primero, amo Perú, estoy radicado aquí, pero me interesa desconectarme de mi rutina diaria, sentirme libre y feliz. Segundo, me encanta la competencia, y quiero ganar este reality. Más aún, mi objetivo es ganarle a Pangal, que según todos es el rival a vencer», afirma.

Y aunque dice que desde hace un año no le toca competir en ‘Esto es guerra’, asegura que se pondrá en forma muy rápido. «Mi intención es aprovechar el encierro para entrenar. Confío en mis capacidades y sé que entrenando un poco quedo preparado».

Padre de dos hijas de 18 y 11 años, Pancho Rodríguez asegura estar soltero y disponible para conocer a alguien. «No me cierro a nada, hay un par de chicas con las que podría surgir algo. De hecho conozco a casi todas las solteras del reality, por ejemplo a Faloon la conozco hace años, me cae muy bien», cuenta.