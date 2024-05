Daniela Aránguiz filtra detalles de fuerte pelea entre Luis Mateucci y Fabio Agostini en ¿Ganar o Servir?

Días atrás te contamos sobre una de las peleas más fuertes que habría ocurrido al interior de ¿Ganar o Servir? La que estuvo protagonizada por Luis Mateucci y Fabio Agostini, terminando con el ganador de Tierra Brava renunciando al reality.

Según las primeras filtraciones, los modelos tuvieron un violento enfrentamiento, el que comenzó cuando el español le escupió un vaso de agua al argentino y se lo lanzó a la cara, lo que al parecer casi los llevó a los golpes.

Es en este contexto que, Daniela Aránguiz aprovechó su espacio en ‘Sígueme’, donde contó detalles inéditos de la pelea, que llevó a Fabio Agostini a renunciar a solo días de su ingreso a ¿Ganar o Servir?

Daniela Aránguiz cuenta la firme de la pelea en ¿Ganar o Servir?

Para comenzar, la chiquilla contó en el programa de TV+ que el recién llegado «entra al nuevo reality con el dolor de que fue humillado por Luis y por la producción».

Siguiendo por esta línea, Daniela Aránguiz afirmó que «Fabio mira a la cara a Luis y le dice: ‘yo tengo cojones, lo hago en tu cara’ y le escupe una vez al vaso, después le dice: ‘ah, no, perdón, fueron dos’, y le tira el vaso de agua en la cara».

«Ahí Luis se vuelve loco, se para y Fabio le dice: ‘y te quiero decir que eres un gilipollas y que apenas salga de aquí voy a salir con tu ex, Daniela Aránguiz, porque ya estoy hablando con ella'», continuó la panelista, según consigna La Hora.

Junto con esto, la ex de Luis Mateucci reveló que Raimundo Cerda se encargó de separar la pelea a tiempo. «A Fabio lo mandan a un hotel, y a Luis lo mandan a la parte de atrás. Dicen que Luis lloraba».

«Al otro día tuvieron una reunión con Fabio y le dicen: ‘si tu quieres entrar de nuevo a la casa, vas a tener que pagar una multa de USD $10.000 mensual’. Él iba a ganar USD $20.000 y Fabio dijo ‘no acepto esto, porque a mí me humilló la producción, Mateucci y a él no le descontaron nada. Y a mí tampoco me pagaron más por esa humillación'», cerró.