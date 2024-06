¿Te quedaste sin entradas para La Gran Noche de la Corazón? Así puedes ganar con Hites

Ya no queda para una nueva edición de La Gran Noche de la Corazón, que al igual que en todas las ocasiones anteriores, promete hacer bailar a nuestros queridos auditores hasta que no puedan más.

Si por algún motivo todavía no sabes los detalles de la fiesta más esperada del año, te contamos que es el próximo sábado 15 de junio, a partir de las 20:00 horas, ni más ni menos que en el Movistar Arena.

Y como La Gran Noche de la Corazón comenzó como una forma de agradecer y regalonear al público de La Más Querida de Chile, este año viene llenó de sorpresas y la mejor compañía de nuestros locutores.

Pero nuestro evento no es solo esto, sino que son los invitados de lujo. Por lo mismo que este 2024 no es la excepción, pues tendremos la presencia de consagrados artistas que harán bailar y cantar al público hasta no poder más. Nos referimos a Santaferia, Paula Rivas, Noche de Brujas, Zúmbale Primo y el invitado estrella Gino Mella.

Como muchos de ustedes saben, La Gran Noche de la Corazón comenzó hace 15 años, con solo dos excepciones: El 2010 por el terremoto y el 2020 debido a la pandemia. Sin embargo, en 2021 volvimos con una versión online. Luego, en 2022, la retomamos y desde entonces no hemos parado.

Por lo mismo que si ustedes ya se prendieron para no perderse el mejor carrete, lamentablemente les contamos que ya se agotaron las entradas. Aunque de todas formas pueden seguirlo en sus casitas a través de nuestras redes sociales y canal de YouTube.

Así puedes ganar entradas para La Gran Noche de la Corazón

Como ya saben, no nos queda ninguna entrada para La Gran Noche de la Corazón, pero las esperanzas no están perdidas, pues nuestros amigos de Hites están haciendo un concurso de aquellos para que nos acompañen. Todos los detalles están en su cuenta de Instagram.

Y para nuestros amigos que ya tienen su entradita, recuerden que pueden conseguir su outfit completo en Hites para tirar pinta como corresponde y bacilar de lo lindo, además de estar bien abrigaditos.

Si no tienen tiempo de ir a cualquiera de las tiendas de Hites a hacer sus comprar, también pueden hacerlo en Hites.cl, donde encuentran todas las parkas, chaquetas, sweaters y calzado para que ustedes y los regalones de la casa queden listos para La Gran Noche de la Corazón.