Este es el motivo por el que Luis Mateucci no quiere a Daniela Aránguiz en ¿Ganar o Servir?

Hace un tiempo que se dio a conocer que Daniela Aránguiz y Luis Mateucci terminaron su relación, en medio la estadía del argentino en ¿Ganar o Servir?, quien en varias ocasiones se ha referido al comentado romance con la chiquilla.

Es en este contexto que, en el más reciente capítulo del reality de Canal 13, durante una conversación con Pangal Andrade y Gala Caldirola, sorprendió al confesar el particular motivo por el que no quiere que entre al encierro.

«¿Tú no buscas aquí una princesa?», le preguntó el chileno. Frente a lo cual, Gala comentó: «Qué va a buscar, si tiene a su pareja afuera», mientras que entre risas le recordó que «pero si lo patearon antes de entrar. Le dio el filo, no viste el último mensaje».

¿Por qué Luis Mateucci no quiere a Daniela Aránguiz en el reality?

De todas formas, la española volvió a la carga, señalando que «a él (Luis) le encantaría que entrara para estar apapachado». Momento en el que Pangal no dudó en consultarle directamente a Luis Mateucci: «¿Te gustaría?».

Pero para sorpresa de varios, su clara respuesta fue un «No», pasando a explicar el motivo por el que no quiere a Daniela Aránguiz en ¿Ganar o Servir? «¿Sabes qué me pasa? No, no me gustaría, o sea, por mi sí, pero… con Oriana, yo sé que Oriana pff».

«No sé cómo se lo tomaría. Entre las dos, yo no podría defender a Oriana ni a palos. Quedaría yo al medio y lamentablemente yo tengo que defender a la Dani», continuó Luis Mateucci.

Tras esto, Gala Caldirola de inmediato lo cuestionó al preguntarle: «Pero qué es más importante, tu pareja o…». Seguida por Pangal, quien le mencionó que «sí, pero no se dice ‘lamentablemente’, es obvio».

«Bueno, sí» señaló Luis Mateucci, recibiendo como respuesta de su compañera: «Sí, pero te incomodaría la situación».

Hay que recordar que en tiempo real, el argentino estaría coqueteando de lo lindo con Daniela Colett. Junto con esto, hace unas semanas confesó que «ella (Aránguiz) decidió poner un stop para no estar con el estómago apretado viéndome en pantalla. Técnicamente ahora estoy soltero, me patearon».