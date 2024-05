Mariela Sotomayor arremete sin filtro contra Faloon Larraguibel: «Me parece muy triste…»

En el capítulo de este jueves de ¿Ganar o Servir?, se vivió una nueva jornada de nominación, en el que Mariela Sotomayor se robó todas las miradas luego de lanzarse sin filtro en contra de Faloon Larraguibel al votar por ella.

Hay que recordar que la periodista ha sido una de las protagonistas del reality de Canal 13, gracias a sus constantes peleas con el grupo conformado por la ex Yingo, Camila Recabarren y Blue Mary, que suelen acosarla constantemente.

Las duras palabras de Mariela Sotomayor a Faloon Larraguibel

Por lo mismo que, en el cara a cara, Mariela Sotomayor comenzó diciéndole: «Faloon, así como tú misma me has dicho varias veces junto con tus amigas, esto es sin llorar…, si tú lanzas una piedra, lo lógico es que esperes algo de vuelta».

Siguiendo por esta línea, agregó que «me parece que tu actitud cínica y asolapada no te va a llevar a ninguna parte». Además de señalar: «Me parece muy triste que una persona que tuvo la posibilidad de posicionarse en un medio durante muchos años sin ser nadie, hoy día esté botando eso a la basura».

Pero esto no es todo, pues Mariela Sotomayor le dijo «no tiene ninguna habilidad para quedarse en esta casa, porque no es capaz de brillar por ningún talento más que no sea el gritar, insultar o pretender que cualquiera de los hombres que entre aquí se fije en ella».

Cerrando con sus argumentos, la panelista de farándula solamente mencionó: «Como dice Amanda (del Villar), menos es más y tú eres la menos relevante de tu equipo».

Tras esto, es que le preguntaron a Faloon Larraguibel si quería contestar, a lo que le dijo «no me interesa responderle a ella». Mientras que Mariela le lanzó: «no espero una réplica tuya porque no converso con personas que no manejan el vocabulario».