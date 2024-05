«No pudo seguir viendo»: Afirman que Mariela Sotomayor estaría afectada por pelambres de excompañeros

Hace unas semanas te contamos que Mariela Sotomayor ya salió de ¿Ganar o Servir?, luego de ser eliminada en competencia. Y al parecer su paso por el reality le pasó la cuenta, pues le habría afectado en exceso el acoso que recibió por parte de algunas compañeras.

Es en este contexto que, en Que te lo digo, conversaron con algunos cercanos a la periodista, quienes entregaron más detalles de lo que más la tiene afectada de haber visto tras su salida del encierro.

«Mariela estaría atravesando un pésimo momento emocional tras ver en pantalla como aquellos que le juraron lealtad, o cómo aquellos que pensaba que eran sus amigos, la descueran a sus espaldas. Entiendo que al ver esto, ella se encontraría muy mal recibiendo algún tipo de apoyo, pero absolutamente destruida al darse cuenta de que es una de las mujeres más odiadas o maltratadas, sin darse cuenta, por su entorno», afirmó Sergio Rojas.

El difícil momento de Mariela Sotomayor tras ¿Ganar o Servir?

Siguiendo por esta línea, Luis Sandoval agregó que «lo está pasando mal porque al ver las imágenes de todo lo que ocurría dentro del reality. Ella quedó completamente sorprendida, impactada y angustiada de ver cómo tejían todas estas traiciones detrás de ella como Luis Mateucci y Faloon Larraguibel».

«Ella está mal efectivamente, tengo entendido que vio un pedacito del capítulo y no pudo seguir viendo porque quedó descolocada con todo lo que ocurría mientras ella no estaba», mencionó en el programa de Zona Latina.

Por otro lado, Sergio Rojas mencionó que Botota Fox era de las más cercanas a Sotomayor y que también habló a sus espaldas. «Le dice a las enemigas de Mariela, ‘si yo no estoy ahí con la Mariela, no me interesa nada’. Yo creo que para Mariela ver eso, debe ser terrible».