¿Los veremos en Chile? Este el setlist de la gira de despedida de Romeo Santos y Aventura

En febrero pasado, Romeo Santos dejó la escoba luego de confirmar que junto a Aventura se reunían para una última gira de despedida, llamada ‘Cerrando Ciclos’, la que comenzó el pasado 1 de mayo en Estados Unidos, agotando las entradas en nada de tiempo.

«Este año hay algo que debo realizar y concluir. Quiero que me acompañen en una jornada dónde estaré cerrando ciclos por definitivo. Porque no es lo mismo recordar épocas bonitas a tener que ser prisionero del pasado. No podemos estancarnos en la nostalgia del ayer, sino seguir hacia adelante, descubrir nuevos horizontes y mostrar otras facetas», señaló el artista en Instagram al momento del anuncio.

La esperada gira de Aventura y Romeo Santos tiene 68 fechas agendadas a lo largo de Estados Unidos, Canadá, Europa y Puerto Rico, la que se extiende hasta fines de septiembre. Pero hasta el momento, lamentablemente no existen fechas confirmadas para Chile, ni ningún país de Latinoamérica.

Aunque de todas formas, todavía no perdemos la esperanza de que vengan con su ‘Cerrando Ciclos’ Tour, pues la bachata en nuestro país es un gran éxito. Así lo demostró el propio vocalista, luego de romper un récord, con 10 conciertos seguidos en el Movistar Arena.

Es por lo mismo que nos dimos la tarea de buscar cuál es el setlist que presentaron en sus primeros conciertos y que si tenemos suerte, podremos escucharlo en vivo y en directo cuando confirmen la gira por Chile.

¿Cuál es el setlist de Romeo Santos y Aventura?

De acuerdo al sitio Setlist.FM, estos son los clásicos que Aventura y Romeo Santos presentaron en vivo en el ‘Cerrando Ciclos’:

Por un segundo

Mi niña cambió

El desprecio

La boda

Los infieles

Llorar

Dile al amor

Angelito

Enséñame a olvidar

Te invito

9:15

Todavía me amas

Brindo con agua

El malo

El perdedor

Mi corazoncito

Su veneno

Mujeriego

Amor de madre

La película

La tormenta

Volvió la traicionera

Our song

Hermanita

Deja vú

Yo quisiera amarla

Tu jueguito

Trampa de amor

Un poeta enamorado

Amor bonito

No lo perdona Dios

Cuándo volverás

Alexandra

Volví

Obsesión