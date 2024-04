Tras separación de Fernando Solabarrieta: Ivette Vergara reaparece en redes sociales con sentido mensaje

Una de las noticias faranduleras que se robó todas las miradas durante los últimos días es la separación de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara, esto luego de tan solo unos meses de que superaran una crisis matrimonial.

Luego de que se reportara en varios programas de espectáculos, es que el propio periodista confirmó la información, afirmando que no tenía relación con una supuesta fiesta descontrolada en la que participó, tal como se afirmó en algunos medios.

En conversación con Sergio Marabolí de ‘Sígueme’, Fernando Solabarrieta aseguró que quiere «una esposa, no una madre» y no le gusta que la animadora «se sienta como una mamá», agregando que ella no tenía que «estar asumiendo mis errores, seguir aguantando sus exabruptos».

Y durante todo este tiempo, Ivette Vergara se ha mantenido en completo silencio, incluso desactivado los comentarios en su cuenta de Instagram. Pero en las últimas horas, sorprendió luego de compartir dos emotivos mensajes.

Las emotivas palabras de Ivette Vergara

Resulta que por medio de sus historias, la periodista compartió unas palabras que le envió su hijo Iñaki. «Mamá, tú no tienes ni la menor idea de cuánto me inspiras, me llenas de fuerza y motivación para salir adelante (…) Gracias por estar siempre para mí, te amo».

Tras esto, es que Ivette Vergara escribió una especial reflexión. «Que uno de tus hijos te dé los buenos días con este mensaje… No puedo más de amor, te amo mi vida».

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que a las pocas horas subió una nueva historia en donde se hace referencia a la importancia de las mamás en la vida de las personas. Instancia en la que le dedicó unas palabras a su hijo Nicolás: «Qué más puedo pedir, sólo agradece a Dios por mis maravillosos hijos, gracias mi vida @nicosolabarrieta7».

Aunque lo que más llamó la atención, es que Ivette Vergara no le dedicó ningún mensaje a su única hija, Maite Solabarrieta.