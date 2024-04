«Y esta qué se mete»: La tensa discusión entre Oriana Marzoli y Faloon Larraguibel en ¿Ganar o Servir?

La noche de este lunes se estrenó un nuevo capítulo de ‘¿Ganar o Servir?’, el que estuvo marcado por una dura pelea entre Oriana Marzoli y Faloon Larraguibel, las que desde el primer minuto no han tenido nada de buena onda.

Resulta que todo comenzó cuando Gala Caldirola se puso a coquetear con Austin Palao mientras la chilena y sus amigas lo veían todo. «Voy a ir a buscar esa escopeta. ¡Se pone ahí, no le importan los sentimientos de uno!», lanzó.

Para separar a la pareja, Faloon bromeó diciéndoles que se movieran de ahí. «Señor, vaya para allá. En la cocina los Señores no pueden estar», argumentó Larraguibel, y Oriana Marzoli respondió de inmediato. «La casa en realidad es de los Señores, porque nosotros los contratamos, que quede claro».

Oriana Marzoli y Faloon Larraguibel tuvieron fuerte pelea

«¿Y esta qué se mete? ¿Necesita pantalla? ¿Necesita cámara? Porque saltó altiro, digo yo», fue la réplica de la ex ‘Yingo’. «¿Esto es una broma? Yo llevo como 3 mil millones de realities», repuso irónicamente la española.

«Lo que pasa es que no puedes soportar que otra persona esté generando otras cosas. Como que tiene que venir y meterse. No aguanta que no haya otro centro de atención», indicó Faloon Larraguibel, mientras Oriana Marzoli se burlaba de sus palabras.

Tras el incidente, la ex Zona Latina le explicó a sus amigas que lo que hizo fue una broma, pero que se la tomaron en serio. «Era una humorada, pero chao. ¿Que lleva 3 mil realities? A mí no me va a venir a h…, yo tengo mi carrera afuera. No ando sacando el currículum, eso no se hace. Cree que me va a humillar porque estamos de Sirvientas».

Mientras, Oriana Marzoli se quejaba con el resto sobre Faloon. «Está loca. Me dice que estoy buscando cámara, no entiendo. A mí me llaman de España, ¿a ti de dónde? ¿De tu p… casa?», ironizó.

Acto seguido, la española fue a llamar a Gala para impulsarla a hablar con su compañera. «Tienes una forma de decir las cosas que no se sabe si estás bromeando», le reclamó Caldirola. «No puedo creer que no entiendas una broma, estoy hace rato h… De esa manera hablo yo. No te voy a molestar nunca más porque no lo vas a entender», se justificó Faloon.

«Faloon, estás muy a la defensiva, llevas todos los días así. ¿Por qué se pusieron a pelear con Oriana? No peleen, no generen conflicto por nada», le aconsejó Gala. Mientras, Oriana se burló diciendo que esta pelea se debe a que Austin escogió a Gala por sobre Faloon.