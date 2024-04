Polémico ex Gran Hermano llega a ¿Ganar o Servir?: «Listo para todo lo que venga»

Hace tan solo unos momentos, desde Canal 13 confirmaron que un polémico nuevo participante llega a ¿Ganar o Servir?, y que sin duda promete dejar la escoba, pues entra con toda la intención de conseguir el millonario premio.

Estamos hablando de ni más ni menos que de Raimundo Cerda, quien se hizo conocido por su participación en Gran Hermano, donde tuvo una serie de tensos momentos con Cony Capelli, ganadora del espacio de CHV.

«El reality en el que estuve antes fue súper fuerte en términos de convivencia, había días en que no hacía nada. Aquí va a haber actividades, interacción, es una experiencia diferente y nueva, y quiero vivirla. También me motiva que siempre he sido muy deportista, y como es un reality de competencia, siento que tengo la posibilidad de poder llegar a la final y ganarlo eventualmente, tengo una gran ventaja. La competencia es lo mío y puedo llegar a la final», comenta sobre su llegada al programa.

Raimundo Cerda y su paso por ¿Ganar o Servir?

Sobre su vida sentimental, Raimundo Cerda dice que está soltero y disponible. Pero en ¿Ganar o Servir?, se reencontrará con Fran Maira, con quien tuvo una tentativa de romance antes de ser compañeros en Gran Hermano. «Encuentro increíble estar con ella. Nunca tuvimos una relación formal, fue hace mucho tiempo, y sé que lo nuestro se prestó para malentendidos, pero somos muy buenos amigos y sin duda vamos a tener una relación excelente adentro».

Además, el joven confiesa que entra soltero y disponible. «Si encuentro a alguien que me llame la atención, que sea de mi gusto, no tengo problemas en tener una relación. Todo depende de tener una buena conexión», indica, añadiendo que lo único que quiere es, además de ganar, pasarlo bien en el encierro.

«Me gusta que se esté dando otra oportunidad televisiva, lo veo como algo entretenido en este minuto de mi vida. Voy a disfrutarlo, voy a vivir esta nueva experiencia, voy a ver ahí el día a día lo que va pasando y disfrutar nomás, disfrutar que la vida es corta, así que estoy aquí listo para todo lo que venga», manifiesta.

Y aunque ya lo habremos visto en dos realities, para Raimundo la televisión es sólo uno de sus intereses. «Cuando era más chico me gustaba harto el tema de la actuación, recuerdo que veía películas y me gustaban las escenas, las volvía a repetir. Después con el tiempo fui dejando atrás eso, pero no descarto tomar cursos de actuación si se da la oportunidad».