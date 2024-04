Terremoto en ¿Ganar o Servir?: Filtran a uno de los primeros eliminados del reality

Este 21 de abril es el estreno de ¿Ganar o Servir?, justo luego de la final de Tierra Brava. Pese a esto, el nuevo reality de Canal 13 comenzó con sus grabaciones hace un buen tiempo, por lo que ya se conocen las primeras filtraciones.

Aunque a diferencia de lo que pasó con el programa que se emite actualmente, en esta ocasión no se han revelado tantos detalles, además de los participantes confirmados. Pero hace poquito se reveló a uno de los primeros eliminados del espacio de telerrealidad.

Los encargados de contarlo fueron ni más ni menos que Infama, quienes hicieron todas las filtraciones de Tierra Brava y ahora acaban de confirmar que un inesperado participante deberá abandonar ¿Ganar o Servir?

Este es el participante eliminado de ¿Ganar o Servir?

Resulta que a través de su cuenta de Instagram, el portal de farándula confirmó que uno de los primeros eliminados del reality es ni más ni menos que Coca Mendoza, quien se enfrentó en un duelo ante ni más ni menos que Raimundo Cerda.

Hay que mencionar que hasta el momento no se ha revelado oficialmente que el polémico ex Gran Hermano va a ingresar al reality. Pero de acuerdo a Infama, el chiquillo entraría a la hacienda tras la primera eliminación.

Por último, se debe mencionar que desde el portal, informaron que Coca Mendoza no es el primer eliminado de ¿Ganar o Servir?, ya que ahora sus filtraciones no estarán en orden. Aunque considerando que programa lleva cerca de tres semanas de grabación, el exfutbolista no duró mucho en el encierro.

En caso de que no lo recuerden, Mendoza ya tiene experiencia en los reality show, pues participó de ‘La Granja VIP’ donde quedó como uno de los finalistas y ‘1810’ en el que se convirtió en el ganador en una prueba frente a Arturo Prat.