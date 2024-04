Polémica ex Gran Hermano se suma a ¿Ganar o Servir?: «Me atraen más sexualmente las mujeres»

Tan solo unos minutos atrás se confirmó a una de las nuevas participantes de ¿Ganar o Servir?, el nuevo reality de Canal 13 que sin duda promete dejar la grande. Y en esta oportunidad se trata de una conocida para los fanáticos de Gran Hermano, pues fue una de las más polémicas.

Estamos hablando ni más ni menos que de Fran Maira, quien ganó fama gracias a su enemistad con Cony Capelli dentro del encierro de CHV. Es en este contexto que, la chiquilla admite que «creo que la Fran que conocieron antes estaba con más miedo al no saber lo que estaba pasando afuera».

Siguiendo por esta línea, asegura: «En cambio, la Fran de este reality va a estar más relajada y voy a poder disfrutar más del proceso y ser 100% como yo soy: alegre, chistosa y loca».

Sobre lo que espera de ¿Ganar o Servir?, Fran Maira dice tener claro lo que quiere en esta experiencia. «Quiero hacerme más conocida aún, que a la gente a la que le caigo bien le siga cayendo bien, que me apoyen y seamos cada vez más en el rebaño. Quiero pasarlo bien, esta vez voy más por mí, para desafiarme y competir conmigo misma, más que pensando en la gente. Mi meta es llegar ojalá a la semifinal y ser un buen personaje».

«Hay mucha gente que me odia y mucha gente me ama, y me encanta porque yo no vine acá a caerle bien a nadie. Los haters no me pagan la cuenta de la luz. Después del reality, con todo el hate que me llegó, yo me empoderé el triple. Si antes era z…, ahora soy tres veces más z…», continua la chica reality.

Lo que espera de su paso por ¿Ganar o Servir?

En cuanto al amor, Fran Maira declara estar soltera y dispuesta a que alguien la conquiste en ¿Ganar o Servir?: «Me gustaría tener algún tipo de romance, estoy soltera. Soy bisexual, me gustan las mujeres y los hombres. Me gusta mucho la masculinidad, me gustan más los hombres, pero me atraen más sexualmente las mujeres y también estaría abierta a estar con una mujer».

Consultada por quienes le atraen de los otros participantes, afirma: «De los que voy a tener de compañeros, Luis es físicamente de todo mi gusto. Si no hay más tipos ricos, puede ser con alguna chiquilla. Camila Recabarren es una que me parece súper atractiva».

Para ingresar a este reality, la influencer de sólo 24 años, debió abandonar su candidatura a Miss Chile para Miss Universo: «Me encantaba Miss Chile, creo que represento a un tipo de mujer diferente, con un mensaje muy potente, y que iba a ser un aporte. Pero estar en esa competencia era una inversión demasiado grande y al final preferí el reality por las oportunidades que se me abren a futuro. Me gustaría llegar a los realities del extranjero, quiero pasar a otro nivel».

Por último y antes de ingresar, Fran Maira se refiere a su mediática amistad con Valentina Torres, apodada ‘Guarén’, quien se convirtió en una de las figuras más queridas de ‘Tierra Brava’.

«A la Guarén todos la quieren mucho porque es una persona única, con un gran talento. La conozco mucho, sé que tenía todo para que la amaran, y me pone muy feliz que haya salido tan bien del reality. Fuimos amigas por siete años y ahora estamos distanciadas, en etapas muy diferentes de nuestras vidas. Pero siempre le voy a desear lo mejor, y estoy muy orgullosa de ella. La echo mucho de menos», confiesa.